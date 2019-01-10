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口譯哥任命「錯就是錯了」！王世堅看不下去批吳釗燮：沒能力來擔

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▲吳釗燮、口譯哥▼ 。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲外交部長吳釗燮、口譯哥趙怡翔。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

外交部長吳釗燮安排其機要、「口譯哥」趙怡翔赴駐美代表處擔任政治組長，月薪預計接近27萬，遭外界質疑「一步登天」，引發諸多討論話題。民進黨台北市議員王世堅對此表示，口譯哥的能力，怎麼能用少數1、2個人來認定？應經過國家考試認定才行；而這個任命「錯就是錯了」，吳釗燮應出來說明清楚。

王世堅在9日播出的政論節目《新聞面對面》中指出，對口譯哥（的才能），只有4個字形容「天縱英明」，但也認為要送4個字「無法無天」。他的看法是「錯了就錯了，其實錯了就不用認錯，但是我覺得這個事跟總統蔡英文無關，我覺得吳釗燮要跳出來講話！吳釗燮這是你任用、你直屬、你去管、你派任的，即便你說你來擔，你有識人之明，我說實話…你擔不起！你沒有這個能力來擔！你也擔不起啦！」

▲▼王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）

王世堅強調，吳釗燮要出來把話講清楚，因為現在社會不服的有2點，第1點是「說錯了就錯了，但國民黨過去也這樣瞎搞，國民黨這樣的人事很多，我們國家應趕快建立制度。」

這時，資深媒體人尚毅夫要王世堅舉出，國民黨執政期間，類似口譯哥（進政府2、3年，就領機要職近27萬）的例子，然而王世堅卻不斷跳針，直指金溥聰就是「合法但不正當」，質疑「他沒有那一部分的長才不是嗎？所以完全是前總統馬英九私人的任命，合法但不正當。」

▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

王世堅再提到社會不服的第二點，口譯哥能力誰來認定？自己最不服的就是「你少數1、2個人認定『我帶過他，我覺得他很好』」但這樣是錯的觀念，因為能力認定有2點，除了主觀認定之外，還要有客觀的認定，「為什麼我們要有國家考試？國家的考試，建立國家的文官制度，就是這麼來！這一個考試制度，容或有一些不是很公平的，有一些考試項目太八股等等，可是那個我們可以再改！」應建立國家的文官制度，要建立任何人再有權勢者，也不應該那樣子惡搞。

王世堅認為，現在很多的體制系，很多事情看起來合法，但是不正當，且「正當性遠高於合法性」。口譯哥這件事「錯了就是錯了」，因為除了才華以外，還要有資歷、要服眾才行，沒有人是天縱英明的。但是就自己來看，這一件事，吳釗燮自以為天縱英明，自以為擔當得起，認為好就是好。錯了！整個社會不一定認為他好，口譯哥能力到底好不好，他不清楚，但「要經過國家考試，一定的認定，還有他要有一定的資歷才行（當）駐美代表處的政治組長。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：王世堅,口譯哥,趙怡翔,吳釗燮

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