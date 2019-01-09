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口譯哥空降美國領高薪　他料：民進黨培養獨派外交官

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者陶本和攝）

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔外派赴美擔任政治組組長引起爭議，國民黨草協聯盟發起人李正皓臉書發文表示，民進黨選擇他不是因為政治分贓，而是為了培養下一個世代的獨派外交官，更大膽預言未來想口譯哥這樣的政治任命「只會多、不會少。」

李正皓提到，外交官的養成不易，任何一位外交官都是至少經過十年、二十年的海外磨練才能成長為可獨當一面的外交人才，而偏偏外交官又是最能第一線切身感受「台獨」理念之不可行的政府官員，可想而知，「民進黨要在眾多外交官之中拔擢一位俱台獨意識的外交人才有多麼的困難。」

李正皓說，民進黨為了最大程度的掌握國防體系，在前總統陳水扁執政期間，破紀錄的晉升747位將官，這747位將官中有的固然是適才適所，但其中很大一部分說穿了就是因為是民進黨的「自己人」，所以才能平步青雲，而陳水扁此舉雖然遭受很大的輿論壓力，但確實培養了一大批效忠民進黨的國防人才。

李正皓認為，民進黨內善打選戰的人才眾，能治國的人才少，其中又以國防、外交領域的人才最為稀缺，而此二領域，又偏偏是推動台獨最重要的兩塊公部門拼圖；
也因此，培養下一個世代的獨派外交官，在民進黨不確定能否連任2020的前提下，自然成了當前的重點工作之一，而任命口譯哥趙怡翔擔任12職等駐美政治組組長，就是在這樣的情境下必然的決策，「我一點也不意外。」

李正皓還說，認真盤點民進黨拿得上檯面的外交人才，招降而來的李大維算是一個、吳釗燮是一個、蕭美琴是一個，至於下一個世代的外交人才則一個也沒有，他預測，「未來民進黨類似口譯哥此次的政治任命只會多，不會少」，我們拭目以待！

▲▼李正皓對於口譯哥赴美當外交官不意外。（圖／翻攝李正皓臉書）

▲李正皓對於口譯哥赴美當外交官不意外。（圖／翻攝李正皓臉書）

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關鍵字：趙怡翔,口譯哥,李正皓,外交官,外交部

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