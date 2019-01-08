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口譯哥有加拿大籍還外派？　外交部：2016年就放棄了

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

記者翁嫆琄／台北報導

口譯哥趙怡翔外派赴美擔任政治組組長，月薪預計接近27萬，加上趙有加拿大國籍，引發爭議。外交部8日晚間表示，趙怡翔已於2016年5月放棄加拿大國籍，目前並無雙重國籍，一切符合規定。

趙怡翔外派惹議，外交部副發言人歐江安說，趙怡翔之前擔任部長辦公室主任，經銓敘部核定為簡任十職等，本俸二級，現在依法轉聘一等諮議，薪酬標準比照薦任一等秘書俸給核發。據了解，趙的薪水約有270K，外界也質疑，趙有雙重國籍，能否擔任公職仍有問題。

對此，外交部表示，依據國籍法第20條規定略以，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；另依公務人員任用法第28條第1項第2款規定，具中華民國國籍兼具外國國籍者，不得任用為公務人員。

而外交部前經調查，趙怡翔現確無雙重國籍。經查駐美代表處諮議趙怡翔雖曾取得加拿大國籍，但已於105年5月9日辦理放棄加拿大國籍，並於同年8月11日取得證明文件，所以趙員於外交部部任職之前，已不具雙重國籍，符合國籍法及公務人員任用法等相關規定。

外交部說，同仁於任職前均需填具調查具結書及調查表，以確認是否具有外國國籍。經查趙怡翔前任職外交部機要人員時，已填具調查表確認本人無雙重國籍或任一外國的永久居留權；另外交部亦曾依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」辦理趙諮議特殊查核，經調查局確認後，趙諮議並無雙重國籍之情事。

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關鍵字：趙怡翔,美國,外交官,外交部,吳釗燮

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