吳釗燮再護口譯哥「有信心」　外交部背書：他在駐台使節團中普獲好評

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者陶本和攝）

記者翁嫆琄／台北報導

口譯哥趙怡翔外派赴美擔任政治組組長，月薪預計接近27萬，引發爭議。外交部連續幾天幫趙澄清，10日又強調，趙怡翔歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務，與美國在台協會（AIT)各級官員的交往互動尤其綿密友好，在駐台使節團中普獲好評。

趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長，遭台北市議員羅智強砲轟跳級12職等、踐踏外交文官體系；國安會前秘書長蘇起也批評，總統蔡英文準備打「美國牌」，把外交事務、駐美代表處政黨化」。

對此，外交部強調，趙怡翔自2016年5月起進入國安會秘書長辦公室服務起，歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務的歷練，期間深度參與吳部長主持的外交工作，並擔任與包括美國在內等理念相近國家駐台機構的聯繫與協調，與美國在台協會（AIT)各級官員的交往互動尤其綿密友好，深獲相關國家駐台官員的肯定，並建立良好的互信與情誼，在駐台使節團中普獲好評。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

外交部說，吳釗燮於2007-08年期間擔任我駐美代表，近兩年來先後出任國安會秘書長及總統府秘書長等職務，處理對美工作，嫻熟台美關係，並深知派駐美處同仁應具備的特質與專長。趙怡翔近年來追隨吳釗燮處理台美事務，且多次參與接待美方訪台高層官員，表現優異，並對台美相關議題頗有掌握。此次奉派華府服務，吳釗燮具有高度信心，趙怡翔可以在駐美高碩泰代表的領導指揮下，與駐處同仁密切合作，融入工作團隊，為進一步深化台美關係努力。