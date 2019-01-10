　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮再護口譯哥「有信心」　外交部背書：他在駐台使節團中普獲好評

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者陶本和攝）

▲口譯哥趙怡翔。（圖／記者陶本和攝）

記者翁嫆琄／台北報導

口譯哥趙怡翔外派赴美擔任政治組組長，月薪預計接近27萬，引發爭議。外交部連續幾天幫趙澄清，10日又強調，趙怡翔歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務，與美國在台協會（AIT)各級官員的交往互動尤其綿密友好，在駐台使節團中普獲好評。

趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長，遭台北市議員羅智強砲轟跳級12職等、踐踏外交文官體系；國安會前秘書長蘇起也批評，總統蔡英文準備打「美國牌」，把外交事務、駐美代表處政黨化」。

對此，外交部強調，趙怡翔自2016年5月起進入國安會秘書長辦公室服務起，歷經總統府秘書長辦公室及外交部長辦公室主任等職務的歷練，期間深度參與吳部長主持的外交工作，並擔任與包括美國在內等理念相近國家駐台機構的聯繫與協調，與美國在台協會（AIT)各級官員的交往互動尤其綿密友好，深獲相關國家駐台官員的肯定，並建立良好的互信與情誼，在駐台使節團中普獲好評。

▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

外交部說，吳釗燮於2007-08年期間擔任我駐美代表，近兩年來先後出任國安會秘書長及總統府秘書長等職務，處理對美工作，嫻熟台美關係，並深知派駐美處同仁應具備的特質與專長。趙怡翔近年來追隨吳釗燮處理台美事務，且多次參與接待美方訪台高層官員，表現優異，並對台美相關議題頗有掌握。此次奉派華府服務，吳釗燮具有高度信心，趙怡翔可以在駐美高碩泰代表的領導指揮下，與駐處同仁密切合作，融入工作團隊，為進一步深化台美關係努力。

ET快訊
校花網戀外勞遭父母反對　結婚才發現對方是富豪
過期1年半！「黑心奶精」2.5公噸流竄早餐店、KTV
孫生主持尾牙「這句話犯長官大忌」！講錯話害反骨丟工作
新北16歲少年燒炭身亡　警方拉起封鎖線

關鍵字：趙怡翔,美國,外交官,外交部,吳釗燮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

護照沒註銷　外交部聯繫加拿大執法機關掌握貴婦奈奈行蹤

澳洲逾10國領事館收到可疑包裹　外交部證實台灣外館也中標

趙怡翔赴美遭疑跳級12職等　外交部澄清：一切合乎規定

習近平對台嗆一國兩制　44名國際學者聯名力挺蔡英文

國、親提凍結、刪除促轉會1.6億預算　立院將上演表決戰　

賴清德總辭開始倒數　蘇嘉全盼總預算最快10日三讀

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選、主文要有標題

口譯哥有加拿大籍還外派？　外交部：2016年就放棄了

民眾批拿血汗錢補助弱勢　綠委：稅收超徵與受薪階級無關

台灣免簽少一國　與薩爾瓦多斷交後雙方取消免簽優惠

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

柯P「無知閉嘴」！王世堅嗆：他要滅絕文字媒體 沒料怕分析

貴婦奈奈一家5口逃加拿大　胡孝誠：他們是「爛民」不是難民

影／大支稱蔡英文「辣台妹」：把妳逼到牆角強抱！還好妳是最辣台妹

擴大內需出爐！電動機車雙優惠　砸10億續拚「重點十國」行銷

去年危害國家安全抓174人、破19製毒工廠　蔡英文大讚調查局

台北市也有機車練習場了！考照免再臨時抱佛腳

雲端最前線／柯文哲2020試金石 空戰炒不熱立委補選選情冷？

吳釗燮再護口譯哥「有信心」　外交部背書：他在駐台使節團中普獲好評

馮光遠批「人品太差」　網友挺潘恆旭「局長，好好教訓他」

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒托育者：勒令當事人終身列管

亞足賽／土庫曼14年後重返決賽圈　對日本世界波被讚開賽最佳

胃癌禍首是幽門螺旋桿菌！　北榮公布四合一「6倍特效藥」

柯P「無知閉嘴」！王世堅嗆：他要滅絕文字媒體 沒料怕分析

貴婦奈奈一家5口逃加拿大　胡孝誠：他們是「爛民」不是難民

砂石車追撞機車休旅車3人傷　直衝民宅牆「撞出新的落地窗」

是事故還是噱頭？特斯拉在CES意外「撞死」迷路機器人

媽媽被揍到趴地！12歲男童飛踢打人男　拿鋼叉要和他拼命

討女友歡心買「KITTY福袋」　店員不出售竟要求警察這樣做...

聯盟MVP熱門正面對決　字母哥27+21力壓哈登42分

排隊1小時才能買！微風南山「藍瓶咖啡」防爆棚　店內僅限15人入場

政治熱門新聞

造韓網軍抓到了？PTT原始資料..

退黨選立委　陳筱諭：民進黨拋棄..

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

幕後／蔡英文臉書多了鄉民語　別..

立委補選／藍營彰化「齊拱」阮厚..

白冰冰MV藏《飛閱高雄》空拍景..

陳筱諭控訴新潮流　「大人真的很..

郭信良選議長　邱莉莉：別賣乖

蔡英文：我減稅還加薪「22K走..

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒人員

快訊／王金平過年後宣布選總統

馮光遠轟人品差　潘恆旭怒：限3..

淯薪托嬰重打腳底板　侯友宜指示..

即／彰化立委補選　國民黨派柯呈..

更多熱門

相關新聞

貴婦奈奈護照沒註銷　外交部：掌握行蹤

網紅「貴婦奈奈」一家人涉嫌捲款潛逃至加拿大遭通緝，如今仍逍遙法外，對於外交部已註銷他們的護照，以便刑事局將他們緝拿歸案的說法，外交部10日表示，目前還沒有收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求，該部會與駐多倫多及駐溫哥華等二辦事處共同協助聯繫當地執法機關，以利掌握貴婦奈奈等人的行蹤。

王世堅看不下去批吳釗燮沒能力擔

貴婦奈奈護照傳遭註銷　外交部：未收到司法機關要求

口譯哥駐美　蘇起：蔡英文2020打「美國牌」

貝萊德：我們仍看好科技股表現

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

科學家：收到15億光年外太空訊號

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面