爆月領240K！口譯哥有加拿大護照卻返台　父嫌「台灣薪水低」

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

吳釗燮證實將派機要、「口譯哥」趙怡翔赴美國擔任秘書，被爆出「一個月可領240K」，引起爭議。事實上，趙怡翔過去曾透露，他從加拿大返台前，遭到父親勸說「台灣薪水很低，怎麼會想回去？」

針對趙怡翔赴美國擔任秘書，台北市議員羅智強批評，口譯哥是吳釗燮的親信，一步登天外派駐美代表處12職等政治組長，蘇啓誠最後一個工作，大阪辦事處處長就是12職等。

羅智強指出，要外派美處政治組長，通常最少要做完簡任11等副司長，資歷、經歷必須夠深，才會外放做簡任12職等的政治組組長；一般駐美代表處12職等政治組長薪水連加給，「一個月約可領240K，是22K的11倍。」

對此，吳釗燮強調，趙怡翔在台灣外交圈的表現是有目共睹，外交部5日則指出，外交部駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質。

而趙怡翔過去曾在《東森新聞》專訪指出，他小時候就隨全家移民加拿大，也已取得加拿大護照，但當時他大學畢業後，決定回台灣發展，當時他父親勸他「台灣薪水很低，生活環境不如加拿大，工作環境也比較差，然後你在那邊，幾乎沒有家人沒有朋友，你怎麼會回台灣來？」