柯文哲下令各局處檢討訂報　王世堅：無知

▲針對柯文哲下令格局處檢討訂報，王世堅痛批「無知」。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲4年前一上任，就取消市長室訂報，並要求各局處檢討，至少有一半局處退訂，連北市各級學校也只訂國語日報，如今柯文哲連任，他8日在市政會議上，要求各局處與附屬機關全面取消訂報。對此，「大柯黑」台北市議員王世堅痛批，「無知」。

據了解，儘管柯文哲僅說「檢討」，但北市12區公所8日收到指令後，9日起就不再訂閱報章雜誌。相關人士透露，柯文哲認為新聞都可以在網路上看到，不需要訂報，才下令各局處進行檢討。另外，2015年就有媒體報導，當時柯文哲要求各局處重新統計報紙、雜誌訂閱狀況，一半局處退訂報紙後，至少省下1000萬。

針對柯文哲下令各局處檢討訂報，不僅市府內部評價兩極，學者、市議員也各持己見。王世堅則認為，「柯文哲僅憑個人好惡、偏執做出要台北市政府各局處退訂報紙的裁示，凸顯柯文哲的無知！」

王世堅指出，書報雜誌之所以沒有被網路取代，是有其存在價值，且超過一半以上的國民閱讀習慣，短期內也不可能被取代，報紙新聞更是左右網路媒體、電視新聞的話題，這是閱聽大眾的一個重要選項，柯文哲沒有資格對第四權指點。

王世堅分析，報章雜誌即便評論角度不同、立場不一，但至少報導新聞尚為真實，報紙也必須為刊出後24小時內的新聞負責，這是報紙最大的優點，在資訊快速流通，假新聞充斥網路的時代，只看網路新聞，將難以判斷其重要性與真偽。