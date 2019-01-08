羅智強算太少！　口譯哥外派美國每月可領近270K

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）

記者翁嫆琄／台北報導

「口譯哥」趙怡翔確定外派赴我駐美代表處擔任政治組組長，引發爭議。台北市議員羅智強在臉書批評，趙怡翔因是吳釗燮親信，「一步登天」，工作職等等同先前輕生的我駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠，而趙的月薪高達24萬元。外交部副發言人歐江安8日則表示，外交部不會證實每個人的薪水，但薪資給予一定符合相關法規。

針對趙怡翔赴美挨轟，外交部日前回應，駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質，如趙怡翔為英國倫敦大學經濟法碩士，曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，及外交部部長辦公室主任，對整體外交事務尤其北美事務相當孄熟，連美方人士也讚賞有加，外派到駐美代表處對我國外交事務推動有極大助益。

外交部副發言人歐江安今在例行記者會上表示，外交部不會證實每個人的薪水，但薪資給予一定符合相關法規。趙怡翔原是吳釗燮辦公室主任，接下來將以「一等諮議」聘用對外處理公務，工作職掌、業務還須由駐美代表處館長進一步核定。

歐江安說，趙怡翔之前擔任部長辦公室主任，經銓敘部核定為簡任十職等，本俸二級，現在依法轉聘一等諮議，薪酬標準比照薦任一等秘書俸給核發。

但據相關人士透露，趙怡翔的外派薪資應不只羅智強算的24萬，本俸上地域加給及房屋補助等，換算台幣至少有將近27萬元左右。

民進黨立委許智傑認為，他反對「口譯哥」當副代表，但當秘書是看能力，是輔佐性質，不應該一昧排斥；民進黨立委鄭運鵬也說，不應該只看年紀，表現比較重要，「白宮發言人也是30多歲而已」。

而國民黨立委曾銘宗仍反對指出，駐美代表處政治組長是12職等，一位事務官最少要經過12年至20年才可能升到12職等，所以吳釗燮真的是踐踏、也對不起事務官出身的外交官，打擊事務官的士氣；國民黨立委李彥秀也批評，民進黨人事處理，是對外交官藐視，政治分贓，九職等跳12，蘇啟誠也是12而已，因吳釗燮可能去美國，派口譯哥先去佈局，是嚴重打擊外交體系。