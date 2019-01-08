算錯了！口譯哥月薪近270K　羅智強：吳音寧只怕會Ｘ在心裡

▲吳音寧。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

台北市議員羅智強指出，外派駐美代表處12職等政治組組長的「口譯哥」趙怡翔，因是吳釗燮親信，「一步登天」，且月領240K。但據相關人士透露，趙怡翔的外派薪資應不只24萬，本俸上地域加給及房屋補助等，換算台幣至少有將近27萬元左右。對此，羅智強狠酸，前北農總經理「吳音寧恐怕會Ｘ在心裡．．．」。

針對趙怡翔赴美挨轟，外交部日前回應，駐外人事安排皆符合相關法規規範，並以適才適所為原則，並無酬庸性質，如趙怡翔為英國倫敦大學經濟法碩士，曾擔任國安會秘書長辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任，及外交部部長辦公室主任，對整體外交事務尤其北美事務相當孄熟，連美方人士也讚賞有加，外派到駐美代表處對我國外交事務推動有極大助益。

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者陶本和攝）

外交部副發言人歐江安今在例行記者會上表示，外交部不會證實每個人的薪水，但薪資給予一定符合相關法規，趙怡翔原是吳釗燮辦公室主任，接下來將以「一等諮議」聘用對外處理公務，工作職掌、業務還須由駐美代表處館長進一步核定。

但據相關人士透露，趙怡翔的外派薪資應不只24萬，本俸上地域加給及房屋補助等，換算台幣至少有將近27萬元，一般外交官要蹲很久才能升到此職等，因此，這類政治任命確實讓不少人不滿，「但趙怡翔也不是新例就是了」。

對此，羅智強8日在臉書狠酸，「啊！原來口譯哥月薪270K，失敬失敬，鄭重向口譯哥道歉！也難怪外交部不敢公布薪水。這薪水一公布，吳音寧只怕會X在心．．．我的年薪才250」