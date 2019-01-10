台北市政府全面取消訂報　王世堅：柯文哲要滅絕文字媒體

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲8日在市政會議中要求各局處與附屬機關全面取消訂報，他10日受訪時表示，全面e化是台北市政府的目標，要降低紙本的東西，「會再調整、再盤整一遍。」柯黑議員王世堅對此怒嗆柯文哲無知，還要他「閉嘴」，直指柯P是因為沒料怕被媒體長期追蹤分析，所以要滅絕文字媒體。

柯文哲表示，現在目標是這樣，全面e化是北市府目標，所以我們對於這種降低紙本的東西，原則上是這樣如果有網路版的就會取消訂報；但柯也說，會再調整、再盤整一遍，但全面e化是市府的方向、是我們的目標。

王世堅對此相當不滿，他痛批，「他（柯文哲）是要滅絕啦，我認為他要滅絕文字媒體、書報雜誌，他這樣想法我認為非常不好，報紙他會有很深入去追蹤去分析、長期分析，柯文哲這種沒料的人，他怕人家持續去追蹤去分析。」他強調，柯文哲手握市政大權，只有被批評、監督、好好做事的本分，「第四權不管哪種型態，都是你市長應該要尊重的」。

大嗆柯文哲沒料，王世堅更怒斥柯非常無知，同時還善於操控網路，「柯文哲他的施政作為跟他的網路聲量不成正比，他成績這麼糟，網路還有這麼多聲聲量，完全是他豢養網軍、操控聲量來的，騙別人可以啦，騙我這種，就算我沒有用網路是網路白癡，我也懂得辨別啦」。

一談到柯文哲就不爽，王世堅越說越火大，「哪一個施政者跟領導者會講這種話？所以柯文哲夠了，你就好好專心市政，你不懂得、你無知的，拜託你就兩個字，閉嘴！」

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）