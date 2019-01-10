馮光遠轟人品太差　潘恆旭怒了：限3天道歉否則提告

▲作家馮光遠跟高雄市觀光局長潘恆旭臉書隔空交火 。（圖／記者吳奕靖翻攝合併）

記者吳奕靖、宋德威／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭話題不斷，不過面對網友對於給高雄觀光政策的酸語評價，觀光局長大多一笑置之，但是這一次怒了，作家馮光遠在自己臉書粉專發文轟潘恆旭「人品太差，被我踢走」，潘恆旭也在臉書回應將要提告，維護公部門尊嚴。

作家馮光遠在粉專發文說，自己看到潘恆旭的新聞讓他覺得好笑，因為潘恆旭曾經幫他談過一、兩個案子，結果被他踢走了，因為「人品太差也」，甚至還說「如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼」。他舉例指出，潘恆旭當初明明只是霹靂的公關，卻搞得好像霹靂的成功完全靠其推廣，「他騙吃混喝，都是踩在其他人的肩膀上。」

▲高雄市觀光局長潘恆旭表示自己將會提告，捍衛公部門尊嚴。（圖／記者賴君欣攝）

面對這樣的批評，潘恆旭出面表示，馮光遠對自己已經情緒勒索20年了，最早在擔任霹靂布袋戲創意總監的時候，當時有跟馮光遠合作，當時候馮光遠是《娛樂周報》的主編，當時霹靂有很多報導，牠認為馮的確有幫忙，但自己也有回饋協助攝影展贊助以及相關節目，就在處理完這些部分後就漸漸疏遠。「他認為我疏遠了他，他就寄懷在心，後來只要有任何曝光，他就會發文寫我」，潘恆旭認為，當時自己是民間人士，大多不理會，但現在身在公部門，代表高雄市政府觀光局長，認為不應該對公務員做這樣的人身攻擊，所以決定提告。

不過潘恆旭也強調會給馮光遠三天時間道歉，如果道歉後就不予追究，不然下週將會按鈴控告，所得金額賠償，會捐給高雄來當推廣觀光基金使用，也呼籲馮光遠先生「忘了我吧」。