恐怖巧合！　苗栗泰女死亡車禍地點　轎車撞安全島翻車

▲苗栗市經國路、台6線公路路口8日又發生女子駕車自撞路中分隔島翻車的意外。和日前泰女喪命的事故同一地點。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市經國路、台6線公路路口8日發生一件小客車自撞安全島翻車的意外，巧合的是這路段同一地點，上月才發生四泰女翻車，一人喪命的事故，而這起意外卻讓目擊整起意外發生的後車駕駛覺得發毛。

▲小客車撞上安全島翻車，後方目擊意外發生的駕駛，也看不出原因為何。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗消防分隊表示，接獲通報後立即派遣救護車前往救援，抵達事發現場時，其中小客車的一名女性駕駛已自行爬出脫困，隨後送往醫院治療，所幸並無大礙。而後方的一名楊姓駕駛目擊了整件意外的發生，他表示，當時路上車子也不少，大家的速度並不快，但也不知為何，就看見小客車撞上分隔島翻覆，事後才聽說同個地點上月中才發生泰女死亡的意外，心裡才開始覺得發毛。

▲後方行車紀錄器也無法看出小客車為何撞上安全島翻覆 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，2018年12月20日發生載有4名泰籍女子的車禍意外，其中一名傷勢嚴重送往加護病房的泰女，必須依靠機器維持生命，但因傷勢過重，於日前宣告不治，而該處路口分隔島最近不到1個月已連續有2車發生自撞，導致附近民眾心裡直發毛。

文山派出所副所長吳欣達也出面解釋，雖然肇事地點與上次車禍地點是相同，但這件事故沒有很明顯的關連性，請大家不要過度的聯想，也會請相關單位也將在現場加強警示燈號，以避免意外事故再次發生。