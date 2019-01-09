扯！「甲等」托嬰中心遭爆虐兒　強塞櫃子、鍋鏟爆打腳底

記者林煒傑／新北報導

新北市議員張維倩接獲家長陳情，新北市永和區一處被市府評鑑甲等的私立托嬰中心，竟對幼童施暴，用木製鍋鏟打幼童腳底、還將幼童「上下搖晃」，讓幼兒嚎啕大哭，甚至將幼童塞入櫃子中。社會局人員根據家長提供的影片，證實托嬰中心確實管理不當，上午已到中心調查。



▲議員張維倩收到家長陳情，稱托嬰中心1歲幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／記者林煒傑翻攝）

張維倩表示，家長提供的托嬰中心虐兒影片，畫面讓人看了揪心，家長控訴，托嬰中心竟在監視器死角內，將幼童塞入櫃子中，並用粗暴手段拉扯幼童「上下搖晃」，更用鍋鏟爆打幼童腳底，讓幼童們嚎啕爆哭，而家長無從察覺。

議員張維倩表示，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，為什麼托育人員忍心對他們施虐呢？托嬰中心裡只有打罵，根本毫無照顧熱忱與愛心，竟然還可以獲得評鑑甲等，試問市府如何辦理評鑑工作？這樣的評鑑標準，未來還能再給家長信心嗎？要求立即落實不適當托嬰中心的淘汰機制。

張維倩更爆，許多家長都是因為此托嬰中心裝有監視器APP，能讓家長安心看到中心內部的情況，才選擇送小孩到到永和這家托育中心，沒想到花費2萬2千元的托育費用，換來的竟是幼童惡夢的開始，當幼童對上學出現嚴重畏懼，家長驚覺不對勁，卻又只能聽見托嬰中心的一面之詞，且經調查「虐童案例不只一件」。

托育人員施虐為了逃避責任，懂得避開監視器鏡頭後才施暴，可見整個托嬰中心的老師充斥暴力的風氣，更離譜的是，裡面的教師還會粗暴拉扯幼童圍巾，讓家長非常憤怒，除此之外，中心主任竟還囂張的對其他老師指責「小朋友就是要打才會乖」的謬論。

遭虐幼童的爸爸哽咽表示，想向園方索取不當管教的相關影片，但他們使用推託戰術，一直不願意給，就算給了也是毫無相關的影片，所幸在朋友輾轉幫助之下，才知道原來這間托嬰中心都在對幼童施暴，不管是畫面上的塞櫃子，或是拿鍋鏟狂打腳底板，這些都在恐怖的托嬰中心中時常上演。

新北市社會局表示，接獲通知後已立即啟動調查，將開罰托嬰人員及托嬰中心6至30萬元，若相關情節嚴重，將勒令業者停業。

▼遭踢爆虐兒的幼兒園。（圖／翻攝Google地圖）

