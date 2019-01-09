重打腳底板「啪啪啪」！幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

突發中心／新北報導

新北市永和區一間被市府評鑑甲等的私立托嬰中心竟對幼童施暴，除了用木製鍋鏟重打腳底發出「啪」，還把人上下搖晃，影片中幼童淒厲哭聲，讓人心疼。對此打人之一的主任帶著口罩、面對媒體時居然還說，「我出來道歉了你想要我怎樣？」引發網路批評聲浪。

新北市議員張維倩接獲家長陳情，揭露托嬰中心施暴內幕。張維倩表示，許多家長都是因為此托嬰中心裝有監視器APP，能讓家長安心看到中心內部的情況，才選擇送小孩到到永和這家托育中心，沒想到花費2萬2千元的托育費用，換來的竟是幼童惡夢的開始。

▲議員張維倩收到家長陳情，稱托嬰中心幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／翻攝臉書）



受施暴的幼童上學出現嚴重畏懼，讓家長驚覺不對勁。陳情的爸爸哽咽表示，想向園方索取不當管教的相關影片，但他們使用推託戰術，一直不願意給，就算給了也是毫無相關的影片，所幸在朋友輾轉幫助之下，才知道原來這間托嬰中心都在對幼童施暴，不管是剛剛畫面上的塞櫃子，或是拿鍋鏟狂打腳底板，這些都在恐怖的托嬰中心中時常上演。

據了解，施暴者其中一位是中心的主任，目前已經離職。事件爆發後她面對媒體似乎毫無抱歉的態度，甚至還說，「是情緒失控，不是施暴。」當記者追問，居然還回答，「我都道歉了，不然還想要怎樣？」令人傻眼。

▲居然強行拉住小孩立正站好、上下搖晃。（圖／記者林煒傑翻攝）



許多網友看完影片後紛紛氣憤留言「離職又怎樣？有本事不要戴口罩受訪啊？小孩心裡都因你們打人受創了，當主任還這樣真的很讓人搖頭欸」、「這個真的是小孩的煉獄」、「我的小孩之前也是受害者，終於被報了」、「當事者居然說這不算施暴，看了都想告死她」。

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