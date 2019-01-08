P2P平台「宜貸網」退出市場　曾獲軟銀中國投資

▲P2P網路借貸。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸去年7月傳出P2P網貸銀行連環倒閉的「爆雷」潮，眾多投資機構未能倖免。運營近5年、待收超40億的P2P平台「宜貸網」近日突宣布停止一切業務；這是繼付融寶之後，軟銀中國踩雷的第二家P2P平台。

P2P網貸近年來在大陸曾盛極一時，但在當局整治不良平台及經濟增速放緩下，不少業者自2016年開始陸續倒閉，捲款、跑路的傳言時有所聞。P2P網貸其實是「peer to peer lending」的縮寫，是一種網路上電腦端點對端點的信貸模式，即存款人經由網路平台直接跟貸款人交易，不需要經過金融中介剝削，借貸雙方都能受惠。

▲大陸P2P平台紛紛爆雷。（圖／翻攝自網貸之家）

成立於2000年的軟銀中國，憑藉其敏銳的市場嗅覺，締造了一個又一個投資神話。2013年前後，中國大陸互聯網金融崛起，軟銀中國很快把P2P作為重要投資對象；軟銀中國多次表示，看好中國互聯網金融市場。

2017年起，互聯網金融問題不斷，2018年P2P更出現史無前列的「爆雷」潮，踩雷的機構更是無數。曾在2014年獲軟銀中國戰略投資的「宜貸網」，也沒能逃過這波倒閉潮，在2018年最後一個工作日發布清盤公告。

▲宜貸網近日宣布停止一切業務。（圖／翻攝自宜貸網官網）

該公告指出，退出的主要原因是受到大環境惡化、宜小錢訴訟波及、供鏈貸逾期問題、銀行存管解除、運營壓力激增等六大原因影響下，不得不正視宜貸網已連續多月虧損的事實。經股東會及高管團隊深思熟慮後，決定良性退出，並計劃分5個階段進行回款。該公司也保證，絕對會會負起一切責任，完成逾40億元人民幣的本金償還。

除了宜貸網，江蘇最大的P2P平台付融寶也有軟銀中國的助力。2018年年中，付融寶便開始長時間處於逾期傳聞中；付融寶之後宣布完成萬家樂8億元的巨額融資，又在官網上宣稱融資項目中止，以致風波不斷。

2018年12月付融寶在其官網發布了一則《關於對請求不立案進行投票的通知》指出，平台如果被立案，核心企業重組必受重創，個人貨項目再受株連，催收回款勢必更加艱難。

公開資料顯示，付融寶於2013年11月正式上線，實繳註冊資本為人民幣1.1億元，由江蘇寶貝金融信息服務有限公司創立，南京軟銀易鋼創業投資合夥企業（有限合夥）、浙商基金（北京）等戰略入股，其中南京軟銀持股5%。官網數據顯示，截止至2018年6月底，付融寶累計成交量161億，借貸餘額33億，累計用戶逾247萬人。