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美驅逐艦駛入西沙群島海域　解放軍南部戰區：高度戒備、嚴密監視

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▲▼美國海軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／翻攝自Facebook／USS McCampbell (DDG 85)）

▲美國海軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／翻攝自Facebook／USS McCampbell (DDG 85)）

軍武中心／綜合報導

就在美中經貿談判在北京舉行之際，美國海軍驅逐艦「麥坎貝爾號（USS McCampbell）」今天（7日）上午駛入南海西沙群島的附近海域；雖然美方宣稱此行為行駛了「航行自由權」，但卻被外界認為在挑戰北京於該處的海上主權。對此，解放軍南部戰區表示，戰區部隊將保持高度戒備，嚴密監視有關海空情況。

綜合外媒報導，美軍太平洋艦隊司令部發言人麥克瑪爾（Rachel McMarr）表示，「麥坎貝爾號」在西沙群島12海里的範圍之內，並且是根據國際法通過該區域，行使了「航行自由權」；此次的行動沒有針對哪個國家，也並非是為了做出任何政治聲明。

▲▼▲美軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／維基百科）

▲美軍飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85）。（圖／翻攝自維基百科）

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏回應稱，美海軍「麥坎貝爾號」驅逐艦1月7日未經中方允許，擅自進入中國西沙群島領海，解放軍南部戰區隨即組織海空兵力全程監控美艦情況，並進行識別查證、警告驅離。

李華敏表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，美方所作所為，嚴重違反中國法律和相關國際法，嚴重侵犯中國主權，嚴重危害地區和平穩定。他也稱，「我們要求美方立即停止類似行為，戰區部隊將保持高度戒備，嚴密監視有關海空情況，堅決捍衛國家主權和安全。」

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關鍵字：麥坎貝爾號,USS McCampbell,美軍,南海,西沙群島,軍艦,航行自由權,軍武,國際軍武

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