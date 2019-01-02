華聞快遞／青島正式實施　外國人144小時過境免簽政策

▲144小時過境免簽。（圖／CFP）

《山東》青島正式實施 外國人144小時過境免簽政策

大陸國務院1日批准，青島、廈門、武漢、成都、昆明5個城市正式實施外國人144小時過境免簽政策，來自53個國家，持有效國際旅行證件和144小時內確定日期、座位前往第三國（地區）聯程客票的外國人，可以從上述城市有關口岸免簽入境，分別在山東省、廈門市、武漢市、成都市、昆明市免簽停留144小時。（青島日報）

《湖南》對接「互聯網+」 湘潭培育電商發展「新高地」

「京東湘潭電商產業園開園大會暨東路演」在湖南省湘潭市舉行。中共湘潭市委副書記、湘潭市人民政府市長談文勝表示，京東湘潭電商產業園，致力於打通全要素資源，將傳統產業和創新產業對接「互聯網+」，為電商企業提供一站式服務，幫助青年實現創業夢想，開創湘潭數字經濟發展的新空間。（中新網）

《浙江》錢塘江中上游全線通航 新航道通過能力達2500萬噸

錢塘江中上游航道全線通航開港儀式2日在浙江龍遊舉行。半個多世紀後，錢塘江中上游再次實現全線通航。目前全線可通航500噸級船舶，新航道通過能力由80萬噸提高到2500萬噸。（中新網）

《北京》一日一價、一車一價？ 高鐵票價未來將實現靈活調整

中國鐵路總公司總經理陸東福2日在北京表示，今後鐵路部門將探索構建靈活可控的高鐵票價調整機制，深化一日一價、一車一價可行性研究並擇機試點。鐵路內部人士表示，靈活調整意味著不僅是「一日一價」，未來高峰時段和非高峰時段高鐵票價也有望「同日不同價」，讓票價更加靈活。（新華網）

▲復興號高鐵列車。（圖／CFP）

《天津》天津推出民營經濟「19條」 破解制約民營經濟發展突出問題

天津市人民政府2日發布《關於進一步促進民營經濟發展的若干意見》（簡稱《意見》）表示，從降低企業經營成本、緩解企業融資難融資貴、增強企業核心競爭力、營造公平競爭環境、依法保護民營企業合法權益、優化對民企的服務六方面提出19條具體舉措等。（中新網）

《浙江》義烏站旅客發送40年增長近25倍 加速小商品走向大世界

義烏站2018年全年發送旅客突破1300萬人次，創歷史紀錄，比去年增長了4.8%。另外，與1978年發送旅客52.64萬人次比，增長了近25倍；去年義烏站日平均發送旅客35959人，其中最高日是5月1日，發送旅客63878人。（中新網）

《山東》煙台「一元公交」上路 按里程分段計費說掰

煙台六區1日起常規公交線路正式實行一元一票制，市區152條常規公交線路，不論線路里程長短、是否空調車，乘車票價均為1元/人次。一名乘客高興地表示，「對我們跨區上班族來說，是一項普惠利民的好舉措，一年可省1500多元（約新台幣6800元）的交通出行費」。（中新網）

《浙江》自動駕駛、5G都上榜 阿里達摩院發布2019十大科技趨勢

阿里巴巴達摩院2日發布了「2019十大科技趨勢」，涵蓋了智慧城市、數位身份、自動駕駛、圖神經網路系統、AI晶片、區塊鏈、5G等領域。達摩院認為，移動設備上的實時語音生成與真人語音可能將無法區分，甚至語音AI在一些特定對話中將會通過圖靈測試。未來在城市裡，會說話的公共設施將會越來越多。（浙江在線）

▼煙台市區常規公交線路正式實行一元一票制。（圖／翻攝中新網）