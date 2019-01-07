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快訊／巴斯夫爆內鬼！6高層為2億「集體跳槽」洩陸企　台積電回應了

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▲台積電酸蝕液專供廠「巴斯夫」　製程機密遭盜賣大陸年營損36億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警方逮補巴斯夫化工李工程部門最高的負責人林姓工程師。（圖／記者柳名耕翻攝）

社會中心／綜合報導

國際化學公司巴斯夫在台子公司6名現任、離職高階主管，遭大陸化工廠開價新台幣2億多元挖角，涉嫌盜賣12吋晶圓的酸洗液製程，粗估年營業損失高達1億歐元（約36億台幣）。由於巴斯夫為台積電配合的化學耗材供應商，台積電晚間表示，該事件與公司生產、技術等營業無關，不會受到這次案件影響。

▲巴斯夫彰化廠外觀。（圖／翻攝自巴斯夫官網）。

▲巴斯夫彰化廠外觀。（圖／翻攝自巴斯夫官網）

刑事局偵七大隊日前接獲檢舉，指出知名化工廠「巴斯夫（BASF）」的退休、離職員工，組成顧問團集體跳槽到大陸化工廠，涉嫌盜賣12吋晶圓的酸洗液製程，粗估年營業損失高達1億歐元（約36億台幣）。警方調查後於3日逮補6名嫌犯，訊後依違反營業秘密法送辦，其中5人遭羈押禁見、1人10萬元交保。

據了解，大陸目前還遭到歐盟半導體技術封鎖，取得的半導體技術僅有14吋晶圓，最大的半導體洗液公司「江陰江化材料」設法要提升技術，便循線找到日前從巴斯夫退休的林姓廠長（56歲），再由林姓廠長吸收工程、生產部門的工程師。

▲台積電酸蝕液專供廠「巴斯夫」，製程機密遭盜賣大陸年營損36億。（圖／記者柳名耕攝）

▲台積電酸蝕液專供廠「巴斯夫」，製程機密遭盜賣大陸年營損36億。（圖／記者柳名耕攝）

林姓男子先後共吸收了5名巴斯夫的員工，其中1名黃姓工程師（45歲）在巴斯夫裡擔任「電子材料業務工程部門總監」，同時也是工程部門裡最大的負責人。在竊取資料期間，林姓廠長等人設立境外虛擬公司與「江陰江化」簽訂了2億元協助建廠的合約，後續還成功生產12吋晶圓的酸洗液的技術配股，初步已經用OBU帳戶收取了4200萬台幣。

媒體報導提到，巴斯夫合作客戶台積電遭受波及。不過台積電在晚間澄清，該事件與公司生產、技術等營業無關，沒有受到此次案件影響。

刑事局呼籲，大陸科技產業為求迅速發展，積極高薪挖角台灣高科技相關產業人才，藉此取得科技產業高階技術，不但造成企業重大損失，亦大幅危及我產業國際競爭力。為此，行政院所推動八大強臺策略中將「加強保護營業秘密」列為重點項目，故企業之營業方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，均為營業秘密保護之範疇，千萬勿貪圖利益而以身試法，本局將持續加強保護本國之投資環境，以吸引國際知名企業在台投資設廠。

巴斯夫於1969年在台成立分公司，負責銷售進口及本地製造的各項化工產品。在台灣主要提供塑料聚合物、化學品、農用產品、功能性與特性化學品以及解決方案給各行業，包括化工、建築、漆料及塗料、化妝品、包裝、造紙、紡織、皮革、農業、動物及人類營養品。在台北、桃園、彰化、高雄及屏東等多處，皆設有營業據點及生產工廠。

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關鍵字：台積電,美光,巴斯夫,酸蝕液,營業機密,盜賣機密,江陰江化

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