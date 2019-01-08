華為推伺服器晶片「鯤鵬920」 號稱業界性能最強

▲華為發布新的伺服器晶片。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸電信設備供應巨擘華為再展IC設計實力！華為董事會董事、戰略Marketing總裁徐文偉7日在深圳宣布推出「業內性能最高」的ARM架構伺服器晶片「鯤鵬920」（Kunpeng 920），專為大數據處理以及分布式存儲等應用而設計。目前，華為自研晶片已覆蓋行動終端、AI人工智慧以及服務器三大領域，全面邁向智慧化。

綜合陸媒報導，從電信基礎設施、智慧手機、可穿戴設備，到自研移動麒麟晶片、AI昇騰晶片，如今華為又將目標轉向了服務器。華為的伺服器晶片「鯤鵬920」今天在深圳亮相，新品採用7奈米製程生產，主頻2.6GHZ，由華為自主設計。

▲華為發表「鯤鵬920」伺服器晶片，號稱業界最佳。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

在SPECint基準測試中，「鯤鵬920」得分超過930分，比行業基準高出近25%，同時功耗降低30%，是目前業界最高性能的ARM架構處理器

華為表示，搭載「鯤鵬920」的「泰山伺服器」（TaiShan），分別定位均衡、存儲以及高密度服務器，也將於今年推出。「鯤鵬920」和「麒麟980」一樣基於7奈米工藝製程打造，大部分性能提升來自優化的分支預測算法、增加的OP運算打算和改進的內存子系統架構。

華為董事會董事、戰略Marketing總裁徐文偉表示，「華為在計算領域不斷創新，為客戶創造價值；我們相信，隨著智能社會的到來，計算市場將在未來持續增長，我們將以開發、協作和共享的精神，與全球合作夥伴合作，推動ARM生態系統發展，擴展計算領域，並擁抱多元化的計算時代。」

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