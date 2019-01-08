謝龍介帶團拼經濟　推銷台灣水果顧農民

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介率團參訪「廣州江南果菜批發市場」，推銷台灣水果到大陸市場銷售。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介1月7日率「台南市農漁業經貿交流團」參訪廣東省蔬果交易規模最大的「廣州江南果菜批發市場」，拜會批發市場董事長葉燦江，謝龍介現場當起推銷員，希望江南果菜市場能和台灣農戶合作，大力引進台灣水果到大陸市場銷售。

謝龍介說水果是兩岸最好的交流方式，經貿交流團希望幫助台灣果農，深入了解大陸市場的需求，也願意幫助大陸消費者了解並嚐到更好的水果。目前台灣水果輸銷大陸的問題，正在受到兩岸廣泛的關注，希望在互補、互利、互惠原則下，能擴大各種農業交流合作。

江南果菜批發市場葉燦江表示，台灣水果很受大陸民眾喜愛，但市場增幅卻不大，主要因素還是價格，台灣水果價格偏高，除了本身的種植成本外，就是運輸成本過高以及增值稅。謝龍介表示關於交流的相關經驗會帶回台灣，與台灣果農分享與商討。

會中謝龍介也以文旦柚為例，謝龍介說文旦在台灣是中秋節的應景水果，但在大陸是一般的水果，且在11月才上市，因此中秋節到11月這段時間差，是台灣文旦柚行銷大陸的好時機，希望廣州江南果菜批發市場，能協助台灣果農成功銷售大陸市場。

台南市農漁業經貿交流團在參訪期間，除前往廣州市增城觀摩轉型升級的現代化農業外，也會到珠海金灣台灣農業創業園等，考察兩岸農業的互補性，為提升台灣農業生產力與競爭力，增進雙方農民的福祉來努力！