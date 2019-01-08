交流戰術思想　「聯合·突擊-2019」中泰反恐聯訓共派160人

▲先前的中泰海軍陸戰隊聯訓「藍色突擊-2016」。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

「聯合．突擊-2019」中泰反恐聯合訓練於近日舉行開幕式，地點位於泰國曼谷的國際反恐行動中心，此次聯訓共13天，是中國首次與泰國國際反恐行動中心展開聯合訓練，泰方派出多軍種反恐精英共100人，中方出動南部戰區陸軍特戰旅精銳兵力60人。

據《中新社》報導，此次聯訓分為混編專業訓練和實兵綜合演練2個階段，主要進行參謀人員的指揮決策流程推演、特戰小隊的反恐專業訓練以及營救行動綜合訓練，包括防區搜索、房間突入、偵查警戒、近距格鬥、狙擊行動、快速索降等多個課目，意在進一步加深兩軍軍事交流，提高反恐訓練水準和進行反恐任務的能力。

據報導，中方領隊、南部戰區陸軍特戰旅旅長郭依衡表示，此次聯訓是一次具有里程碑意義的軍事交流活動，為中泰兩軍友誼譜下新篇章；泰國國際反恐中心司令察猜指出，泰中友誼堅固深遠，此次聯訓意在互相學習作戰理念、戰術思想及特戰技能，提高兩軍官兵反恐作戰能力，促進兩軍的交流合作。

據了解，目前中國大陸各地的軍隊也都已開始冬季訓練，中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平4日簽署了中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令，解放軍中的陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援軍都包括在這項命令中，代表著解放軍全軍開始實施今（2019）年的「冬季大練兵」。