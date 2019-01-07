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怕被家人虐待！18歲沙國少女拒絕遣返　自鎖曼谷機場求見聯合國難民署

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▲▼沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）被泰國拒絕入境後，將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯18歲女子奎農被泰國拒絕入境後，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

一名來自沙烏地阿拉伯的18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）5日搭乘飛機抵達泰國時，遭泰國移民官員拒絕入境，理由是沒有可供入境簽證所需的文件，也沒有回程機票。泰國移民官員預定今（7）日將他遣返出境，不過奎農將自己反鎖在曼谷機場的過境旅館內，拒絕回家，並求見聯合國難民署（UNHCR）、申請庇護。最新消息指出，奎農已經在聯合國難民署的保護下離開曼谷機場。

綜合外媒報導，奎農被拒絕入境時宣稱護照被飛機上一名沙烏地阿拉伯外交官拿走，而且擁有澳洲簽證，並不想留在曼谷。據了解，奎農原來的計畫在曼谷轉機，目標是前往澳洲尋求庇護，因為他在家鄉遭受到家人虐待，趁著和家人到科威特旅遊時才逃跑。

人員團體表示，奎農入境泰國被拒後，暫時待在曼谷機場的過境旅館內，但拒絕被送回國和家人見面，原因是他宣稱「家人會殺了他」，並將房間反鎖，要求在取得聯合國難民署的庇護前絕不離開。

泰國並非聯合國難民公約的簽署國，即使國內有10多萬名難民，但不會為尋求庇護者提供法律保護。不過受到沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害的影響，讓所有與沙國有關的事件，都容易被國際放大檢視。泰國當局表示，奎農現在處在泰國主權之下，沒有任何人、任何大使館可以逼迫她去任何地方，會盡所能地「保護」他，而他最後的去向將由聯合國難民署評估。

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關鍵字：沙烏地阿拉伯,泰國,曼谷,聯合國難民署,庇護,東南亞要聞

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