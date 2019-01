怕被家人虐待！18歲沙國少女拒絕遣返　自鎖曼谷機場求見聯合國難民署

▲沙烏地阿拉伯18歲女子奎農被泰國拒絕入境後,求見聯合國難民署申請庇護。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

一名來自沙烏地阿拉伯的18歲少女奎農(Rahaf Mohammed al-Qunun)5日搭乘飛機抵達泰國時,遭泰國移民官員拒絕入境,理由是沒有可供入境簽證所需的文件,也沒有回程機票。泰國移民官員預定今(7)日將他遣返出境,不過奎農將自己反鎖在曼谷機場的過境旅館內,拒絕回家,並求見聯合國難民署(UNHCR)、申請庇護。最新消息指出,奎農已經在聯合國難民署的保護下離開曼谷機場。

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back????????❤️ pic.twitter.com/pQER7HDVi7