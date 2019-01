沙國少女逃澳洲求庇護遭泰國扣押　她害怕求救：家人100%會殺死我

▲少女在推特上向外求救,擔心自己若是回國會遭遇不測。(圖/翻攝自推特/Rahaf Mohammed)

國際中心/綜合報導

沙烏地阿拉伯一名少女為了逃離家裡的迫害,計畫搭機前往澳洲尋求庇護,但在曼谷機場轉機時卻遭沒收護照並扣留,擔心可能會被遣返的她在推特上連續發文,強調自己的生命遭到家人威脅,若是回國「他們100%會殺了我」。

18歲少女昆倫(Rahaf Mohammed Al-Qunun)1月5日過境曼谷蘇凡納布國際機場(Suvarnabhumi Airport)時,因為家人通報她「在沒有男性監護人的陪同下旅遊」,而被沙國大使館和科威特航空公司的人員攔住,並奪走她的護照,還威脅,「如果你跑,我們會找到你並綁架你」。

被迫待在機場過境旅館的昆倫,因為害怕會被遣返,只能把自己鎖在旅館的房間裡,利用推特向外界求援,她表示因為遭到家人虐待,才會趁一家人在科威特度假期間逃走,自己的父親是一名政府官員,對方聯繫駐泰國的沙國官員要讓她回家,除了通報她「擅自旅遊」,還謊稱她有精神疾病,「我的兄弟和家人在科威特等我,他們會殺了我,我的生命處在危險之中」。

昆倫的推文中提到,家人對她十分嚴苛,曾為了剪髮問題,就把她鎖在房間裡面長達6個月,讓她十分害怕自己若是回國,一定會再遭遇不測,「我很確信,一但我離開監獄,他們就會100%殺死我」,並秀出堂哥寄給她的簡訊,上面寫著要「屠殺」她。

泰國移民局表示,昆倫因為身上沒有「回程機票、金錢或是其他能證明旅客身分的文件」,才會被拒絕出境,而她之所以要逃家,是因為不想結婚,本事件只是一起普通的「家庭事件」,當局並不是因為受到沙國的要求而展開行動,將安排她盡快遣返回國。

「人權觀察」組織(Human Right Watch)呼籲,泰國當局應該立刻停止將昆倫遣返,並允許她前往澳洲或逗留在泰國尋求難民庇護,因為她若是回國將會面臨嚴重的迫害,還有可能因為「違背父母」而遭當地法庭的刑事控訴。

Rahaf just send me this, she just want you to make sure she is on the hotel and she still needs help and protection. pic.twitter.com/xxs61JIfhP