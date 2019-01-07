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泰國台灣電視頻道平台上線　ETtoday《聲林之王》點一下立馬看　

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▲泰國台灣電視頻道網路平台上線，聲林之王也可以看得到▼ 。（圖／翻攝網路）

政治中心／台北報導

網路無國界！為便利泰國朋友了解與收看台灣的電視節目，駐泰國台北經濟文化辦事處已經在YouTube上整理了台灣電視網路頻道，並將其彙整成首頁方式作為「泰國台灣電視頻道平台(WatchTaiwan.TV)」，觀看台灣的精彩網路與電視節目。值得注意的是，在這個平台上，除了能夠同步掌握國內網路第一品牌ETtoday新聞雲的影音與直播節目內容外，就連目前極受網友歡迎、總觀看次數已經突破1億次的ET自製大型歌唱選秀節目《聲林之王》也都可以看得到。

駐泰代表處童振源7日表示，在「泰國台灣電視頻道平台」上，泰國朋友可以上網連結到台灣電視網路頻道總表與分類表觀看台灣的精彩電視節目，一方面可以提升當地民眾對於台灣文化與影視節目的總體意象，同時也可以進一步促進台泰親善友好關係。

童振源表示，泰國民眾對台灣影視的印象普遍停留在二十年前的《包青天》與《流星花園》等連續劇，為推廣台灣文化與精彩影視內容至泰國，增進台灣影視業者南向機會，駐泰代表處特別蒐集即時、完整、廣泛且持續更新台灣節目內容之YouTube公開頻道，彙整台灣的電視台與節目總覽之網路頻道連結於「泰國台灣電視頻道平台」，並分彙6個分類網路頻道表，分別為：綜合、新聞、影劇、兒少、宗教與娛樂等節目網路頻道，供民眾方便分類選取節目直接連結觀賞。

▲泰國台灣電視頻道網路平台上線，聲林之王也可以看得到▼ 。（圖／翻攝網路）

▲泰國台灣電視頻道網路平台上線，聲林之王也可以看得到▼ 。（圖／翻攝網路）目前在「泰國台灣電視頻道平台」上，共有超過50個頻道，駐泰代表處希望透過這些台灣電視與網路頻道，吸引泰國民眾與僑界更方便觸及台灣精彩影視內容，促進泰國民眾對台灣的瞭解與喜好，同時增加影視產業與相關產業到泰國發展的機會，並促進台泰之間的友誼與文化交流。

ETtoday綜合台的頻道上，只要觀眾進入連結，就可以看到《ETtoday新聞雲》最新的影音與直播內容，除了時下最受歡迎、由知名歌手蕭敬騰、林宥嘉擔任導師的大型歌唱選秀節目《聲林之王》外，還可以看到周杰倫、林書豪、李易峰及郭艾倫四位導師，賭上男人尊嚴的大型青春籃球競技節目《這就是灌籃》，以及小S、蔡康永再度合體主持的«真相吧! 花花萬物» 完整版台灣網路獨播等最新內容、精彩花絮與獨家幕後。

▲泰國台灣電視頻道網路平台上線，聲林之王也可以看得到▼ 。（圖／翻攝網路）

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關鍵字：泰國,童振源,網路,ETtoday,聲林之王,這就是灌籃,真相吧花花萬物

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