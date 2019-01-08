搭「愛情產業鏈」熱潮！雄中生盼韓國瑜蓋「雄中、雄女地道」　





▲高雄中學（圖／翻攝自GoogleMap）'

網搜小組／綜合報導

高雄中學將在10日舉行學生自治會第七屆學生議員選舉，近日選舉公報出爐，一名王姓男學生的政見在網路上引起討論，他的政見緊扣新任高雄市長韓國瑜的「愛情產業鏈」政策，不僅要在雄中、雄女蓋地道，還要在雄中打造「愛情電影院」，最後更改編韓國瑜的競選口號表示，「情書送的出去，人追得來，雄中發大財」。

這次是雄中第七屆學生議員第二次選舉，有兩名王姓同學參選，其中候選人2號的政見緊扣時事，先是要和韓市長積極接洽，投資雄中、雄女地道，還想將雄中、雄女納入「愛情產業鏈」中，造福單身的同胞，此外也規劃在高雄的各大學校間蓋「愛情纜車」，並在雄中規劃「愛情電影院」。

▲雄中學生選舉搭「愛情產業鏈」，盼韓國瑜蓋「雄中、雄女地道」。（圖／翻攝自PTT）

事實上雄中學生並不是第一次在學生選舉上大玩創意，當時雄中學務主任顏銘賢曾表示，校方尊重學生自治理念，在學生繳交政見前也有先跟學生說好，只要不違法就好，學生出現比較趣味的政見，可能也是希望同學們可以用簡單的方式認識他們、了解他們的想法，校方都給予尊重。

這次學生議員選舉的政見被轉發到PTT上，網友們看到都笑翻了，紛紛留言表示，「這2號贏定了，嘴砲指數超高」、「無限期支持雄中、雄女地道，最好能連通到motel」、「奇葩啊，不過其邁知道嗎」、「比較想知道有選中嗎」、「學弟夠優質」、「幹話滿滿笑死」。

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