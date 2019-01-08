傳月底柯韓會面拚夜市經濟　柯文哲：我怎麼不曉得

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜據傳已喬定1月27日舉辦「柯韓會」，目前雙方先透過民間友人洽談北高夜市拚經濟合作的可能性，希望共同打出「夜市點亮台灣」口號。柯文哲8日下午被問到何時進行「柯韓會」時表示，最近沒什麼空，「我的行程不要問我，去問我的行程秘書還比較清楚」，強調該見面就會見面；柯說，夜市要交流就交流，「我們都樂觀其成。」

「柯韓會」再度被炒起，消息一出北市府連忙出面澄清，強調現階段並無規劃。下午柯文哲受訪時也說，最近沒什麼空去高雄，「我的行程不要問我，去問我的行程秘書還比較清楚。」

至於外傳有親自打電話跟對方聯繫？柯文哲反問，「有嗎？我怎麼不曉得」，直言每次都這樣，是辦公室被裝竊聽器還是怎樣，自己都不曉得。而1月27日有沒有要到高雄？是否會影響到當天的立委補選投票？柯說，現在還沒有看到行程，「跟我也沒有關係啊，我也不在那個補選的選區。」

媒體接著問道，是否會以夜市交流為主題？柯文哲說，可以交流的項目很多，「沒問題啊，通常夜市要交流就交流啊，我們都樂觀其成」，理事長要交流就交流；至於還有什麼部分刻意合作？柯說，太多了拉，城市跟城市間可以合作的太多。」

而兩位都是明星市長，是否可以帶動夜市人氣？柯文哲說，還是可以，「明星市長不只夜市，什麼都可以代動，因為她本身就變成很強的廣告吉祥物。」

▲韓國瑜、柯文哲。（合成圖／資料照）