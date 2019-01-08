直擊／高雄市有湧泉從日本時代就有　「泉眼」遺址首曝光

記者宋德威／高雄報導

▲▼文史工作者在高雄市鼓山區青泉街，順著水道徒步約20公尺找到傳說中的「泉眼」，現場水流湧出。（圖／記者宋德威攝，下同）

高雄市區發現日據時代溫泉遺址 位址首度曝光 高雄市觀光局長潘恆旭談觀光政策時，提出「柴山冷泉變溫泉」的說法，指稱知名的柴山「龍巖冷泉」可加熱變成溫泉，引發網路熱議。而柴山過去確實有「加熱溫泉」，高雄市舊城文化協會理事長郭吉清與文史工作者廖德宗舉出日治時期的文獻，證實了「高雄溫泉」的位置就在現今青泉街旁中華電信倉庫用地。

壽山民間通稱柴山，位於高雄西側沿海，南北長約5.5公里，寬約2.5公里，標高約356公尺，而據附近耆老表示，柴山青泉街旁的水道裡真的有泉眼及溫泉花，硫磺味極重，水源終年不斷，孕育眾生，有如打狗的血脈。經《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，漆黑的水道傳出水流聲有如世外桃源一般。

高雄文獻中指出，記載高雄市區曾有冷泉，這也解開了為何高雄古名「硫磺港」與愛河古名「硫磺水」的緣由。 據悉，高雄1930年的「高雄州地誌」提到高雄溫泉及龍目井，是高雄市名勝。位於鼓山區龍目井附近的高雄溫泉，含有鉀、鈉等礦物質，對皮膚病等有奇效，日據時期的高雄州廳後來轉由民間商人經營，在二次大戰中「高雄溫泉舘」從此歇業。從此「高雄溫泉」就消失了，附近居民也不知道高雄鼓山地區竟然會有碳酸鈣泉。

郭吉清表示，1894年的《鳳山縣采訪冊》記載，施仁陂，在興隆里，縣西十五里，周里許，源受龍巖池、硫磺水(按此水源出打鼓山麓，味似硫磺，故名)二流，下注龍水港，溉田二十六甲。今高雄市九如國小的水源來自龍目井與硫磺水，硫磺泉在打鼓山麓，有硫磺味。在內惟庄的「高雄溫泉」是日本人「花田伍助」於1920年以人工挖井方式，湧出的地下冷泉。當時挖到90公尺時，忽有泉水湧出，水溫約28度。後來再挖至110公尺，可達泉層。

多年來郭吉清與舊城文化協會探勘小組成員研究高雄歷史人文地理，尋祕硫磺泉所在地，收集文獻、詢訪在地耆老，文史工作者廖德宗也尋出舊時美軍航拍高雄地圖、溫泉房舍等相關位置地圖及照片，經過仔細比對與現地考察，發現泉脈是在青泉街旁，山溝旁的一處倉庫空地附近。二戰期間，高雄溫泉場土地後方，挖了數個山洞，作為官方的無線電基地台，因此戰後土地成為電信局用地，高雄溫泉記憶就消失了。

高雄溫泉是當時日本人挖的地下一百多公尺的碳酸鈣湧泉，是把冷泉加熱成溫泉。據當地耆老表示，當時高雄溫泉已有不錯的經營模式，附地不小，有溫泉場、料理店及旅館，還有免費專車接送。好奇居民才知道，原來這裡是傳說中的「高雄溫泉」，都覺得驚奇。而聞到的不是水溝臭味，而是壽山岩層的珊瑚、藻類、貝類，堆積釋放出來具「硫磺味」的硫化氫。

對此，高雄市議員陳美雅表示，高雄其實有許多非常特別的古蹟，甚至這次在鼓山區也發現日據時代的自湧冷泉，極具觀光價值。陳美雅表示高雄是一個擁有許多古蹟，蘊含豐富文化元素，值得來深度旅遊的城市。未來會建議韓市長及市府應彙整高雄的古蹟景點，打造高雄成為文化觀光重鎮。

▲高雄溫泉在1922年開始經營時，設施僅有浴室（大浴場），及2層樓的休憩室，當時的民眾泡湯後合影留念。（圖／高雄市舊城文化協會理事長郭吉清提供）

▲▼高雄溫泉遺址現場山坡發現數個山洞，據了解是二戰期間當時作為官方的無線電基地台，戰後土地成為電信局用地。現場共有5座日治時期的隧道，隧道口高約 2 米，約寬 1.5 米，隧道本體為鋼筋混凝土，內部似乎廢棄不用。

▲白白水泉花，清楚可見。

▲▼「泉眼」實勘，水質清澈。

▲文史工作者廖德宗表示，經位置比對，日式建物（黑白照）位於現今青泉街上，戰後因該山坡設置水泥廠，地形已改變。

▲高雄溫泉館遺址，目前屬中華電信倉庫用地。