每天都在用卻從沒洗過？　廚房大掃除一個地方常被遺忘

▲廚房大掃除，除了流理台、冰箱內部，角落也不能馬虎。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

農曆新年將近，不少人開始著手進行居家大掃除，光是廚房，從刷洗水槽檯面、清理抽油煙機、清空冰箱過期食品，再到擦拭所有櫥櫃把手，每一處都不敢馬虎，只是當你以為一切都整理妥當的時候，有個角落卻常被忽略，甚至從未清理過，那就是放餐具的收納盒，雖然看似乾淨，實際上卻容易積灰塵與食物殘屑，建議每月定期清潔一次，以維持廚房衛生。

很多人理所當然地認為，餐具收納盒裡存放的都是洗好的乾淨刀叉、筷子，沒必要刻意清洗，外媒《mashed》報導卻是點出其中存在的三大衛生隱憂，首先，廚櫃抽屜每天頻繁開關，空氣中的灰塵與懸浮微粒等環境落塵極易飄入污染餐具；其次，廚房動線通常較為緊湊，收納位置往往就在流理台或瓦斯爐旁，下廚時噴濺的油煙、醬汁或是餅乾碎屑、咖啡粉，很容易在不經意間掉進抽屜，讓原本該乾淨的空間淪為細菌溫床。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三點則與人為使用習慣有關。例如烹飪時若急著取用餐具，手上沾著的油脂或麵糊可能不經意地沾進收納盒；或是洗碗機清潔力不足，將未徹底洗淨的餐具放回原位，也會讓污漬逐漸累積，直到下次發現明顯髒污，才會驚覺到收納盒需要清理。

如果你從來沒特別注意過餐具收納盒，不妨趁著年末大掃除徹底清潔，先將餐具全部取出，整個抽屜清空後，建議可使用吸塵器清除碎屑與灰塵，再以清潔劑或消毒濕紙巾擦拭內部，若收納盒為塑膠或金屬材質，可直接放入洗碗機清洗，或用溫水與洗碗精浸泡後刷洗；木製材質僅用清潔噴霧與抹布簡單擦拭後快速風乾。

清潔的同時，也是「斷捨離」整理餐具抽屜的好時機，像是醬料包、備用餐巾紙或外帶筷子，如果拿了一堆卻沒用，可以趁機清掉。至於清潔的頻率，最好維持每個月清一次，或配合每次廚房大掃除時一起進行，確保餐具存放環境的衛生，是守護家人健康的第一道防線。