迎新年華醫大辦外籍生春聯書寫　體驗過年氣氛

▲中華醫事科技大學邀請吳英賔等5位書畫名家，到校現場揮毫寫春聯和示範寫意國畫，外籍學生在書畫家的指導下，拿起毛筆體驗書寫春聯的樂趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接新年到來，中華醫事科技大學1月8日邀請吳英賔等5位書畫名家，到校現場揮毫寫春聯和示範寫意國畫，來自印尼、越南和港澳的外籍學生在書畫家的指導下，拿起毛筆體驗書寫春聯的樂趣。

農曆新年歲次豬年，有人寫豬年好運到、有人寫新年快樂、也有寫發大財、功課順利．．．，寫好的春聯掛在藝術中心展示，紅咚咚一片讓校園提早呈現農曆新年喜氣洋洋的過節氣氛。

由中華醫大通識教育中心主辦的「迎新年外籍生春聯書寫體驗」活動，8日上午9時起在華醫藝文中心舉行，書法家吳英賔、林木村、林隆旗和國畫家郭金保、王巧雲受邀擔任駐校園藝術家，帶領來自印尼、越南和港澳的數十位外籍生體驗寫春聯，觀摩國畫創作技法。書畫家們揮灑自如，才一會兒功夫一幅幅喜氣洋洋的春聯和水墨畫作呈現眼前，令學生們讚嘆不已，不少人紛紛要求與書畫家和作品拍照，說要分享給遠方的家人和朋友。

參與活動的外籍學生來台灣求學時間不到3個月，才接觸中文不久，對他們來說漢字猶如一張張意境深遠的畫作，這次的春聯書寫體驗從如何拿毛筆、墨量控制到下筆進行挾、押、鉤、格、抵等書法技法，每一步驟都是新奇的挑戰，但在書法家們的引導下，體驗華人社會的年節習俗，大家有樣學樣的寫出恭喜發財、新年快樂、吉祥如意、平安喜樂等應景吉祥話，個個興奮不已，還相互展示、成就感十足。有些學生更俏皮的自我發想寫豬年好運到、發大財、功課順利、交到好朋友等創意春聯，說要貼在宿舍祈求好運。

中華醫大校長曾信超、通識中心主任王素真也到現場參與春聯揮毫同樂，並與外籍生一起展示春聯創作，紅咚咚的春聯讓校園洋溢一片喜氣洋洋的過節氣氛。

而除了「迎新年外籍生春聯書寫體驗」活動，華醫藝術中心校園博物館人文藝術展覽系列，新年首檔也推出藝術家藝術創作聯展，計邀請吳英賔、吳西華、郭金保、王昭旺、何玟瑾、林隆旗、蔡瑞源、蘇小燕、洪嘉鴻、楊基亮、陳宜鳳等11位中西藝術名家展出各式創作，內容有書法、國畫、水彩、油畫、雕塑、金工、多媒彩等多元又豐富，為校園增添人文藝術氣息。