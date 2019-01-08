快訊／國民黨2020總統初選4月啟動　中常委反對「美式民調」怪招

▲王金平、吳敦義、朱立倫。（合成圖／記者屠惠剛、徐政璿、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。前新北市長朱立倫在卸任後立即宣布投入2002大選，國民黨主席吳敦義也鬆口「在適當時機表態」，前立法院長王金平更是躍躍欲試，「孫文學校」總校長張亞中則在7日就宣布。黨內人士透露，國民黨2020總統初選一定會4月後才會啟動，並沒有特別晚，只是按照往年做法。

國民黨初選制度一向是70%採取全民調、30%採取黨員投票，慣例皆在5月左右舉行。以黨內天王人氣來看，目前朱立倫勝過其他對手，極有機會從黨內初選勝出。知情人士透露，朱立倫的競選團隊跟辦公室仍在籌備中，會在1月底、農曆年前成立，藉此維繫卸任後的媒體聲量。

吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權，2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。另一方面，這次九合一選舉大勝，證明吳敦義帶領的國民黨有能力重返執政，擔任黨提名的總統候選人有完全正當性，這也是讓吳下定決心要最後一拼的關鍵。

據傳黨內近期流傳吳敦義將出怪招，利用「美式初選制度」，也就是開放式初選，只要年滿20歲，持國民身分證就可以參與國民黨初選投票，黨員一票以兩票計，非黨員者則算一票，全台22縣市，分區舉辦投票，投票前先辯論。

不過，向來被視為親吳的中常委姚江臨受訪時表示，他沒聽過這個民調，而且如果用這個民調恐怕會造成黨內互打，進而產生黨內動盪；另一方面，台灣的政黨結構跟美國不一樣，並不能完全適用，民眾跟黨員恐怕也不熟悉這個民調的作法。

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭則表示，不論初選規則為何，黨中央應該優先確定總統、立委黨內初選的時間表，讓想參與的人可以儘早準備，他將在這週三的中常會上提案，要求黨中央儘速確定總統和立委黨內初選的時間表，最晚應在農曆年後定。

立法院國民黨團總召江啟臣則呼籲不要黨內互打，他表示，這次表態參選總統的人選眾多，可能是國民黨有史以來第一次要經過初選決定人選，因初選競爭所造成的傷痕，恐怕會影響到選情。

此外，為了瞭解黨員究竟有多少，組發會主委李哲華表示，黨章規定每4年舉行黨籍總檢查，黨中央1月1日已經發文各縣市黨部，將分兩階段執行，黨員人數在2萬人以下的縣市黨部，需在2月28日前完成，黨員人數超過2萬人以上，完成截止日則是3月31日。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）