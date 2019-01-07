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朱立倫深夜發文：按怒、批評我的聲音我虛心接受

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▲▼朱立倫12日出席「臺灣電影文化園區－國家電影中心上梁典禮」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫7日凌晨在臉書發文表示，在他的貼文「按怒、批評我的聲音我也虛心接受」，他相信來表達意見的都出於某種愛台灣、愛中華民國的心情。

朱立倫日前在臉書發表「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵」等言論，被網友蓋樓批評。他最新發文中提到「務實面對問題並不是怯懦，高漲的情緒終會褪去，終究我們須冷靜思考接下來的路要怎麼走」。

他表示，負責任的政治人物，是要在關鍵時刻勇敢說出事實；負責任的政黨，是要能堅持長遠有利的政策方針；而負責任的國家領導人，是要有能力把國家帶往民主自由、安定繁榮的方向。

朱立倫提到，他相信對台灣最有利、最好的方式，對民眾的幸福與未來，最正確的方向，他不會沈默以對，會堅持到底，「因為那是我們這一代的人共同的責任」。

他在文中寫道，在台灣這片土地上的你我，不分藍、綠、還是白，對這片家園的熱愛都不至有差別，不同的只是，「我們對怎樣能讓台灣利益最大化的想法及做法不同而已」；「我不曾懷疑過這點，也請不要懷疑我」。

他表示，臉書的留言，他都看了，幫他按讚鼓勵打氣的朋友，他深深感謝。按怒、批評他的，他也虛心接受，「我相信來表達意見的都出於某種愛台灣、愛中華民國的心情，只是想法不同罷了」。

朱立倫表示，台灣經歷過風雨飄搖的時代，才有今日的和平繁榮。台灣自由民主的一切並不是憑空得來的，中華民國能屹立不搖到今天，有流血捐軀抗拒中共併吞的英勇軍人、有流汗打拼創造經濟奇蹟的辛勤勞工、也有斡旋奔走於兩岸之間的和平使者；無庸置疑，他們比我們都偉大。

▲▼前新北市長朱立倫7日凌晨在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

▲前新北市長朱立倫7日凌晨在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

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