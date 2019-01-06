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不是喊口號！侯友宜會星駐台代表：望新加坡列新北為「投資第一站」

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▲▼新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面。（圖／翻攝自臉書）

▲新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面，談城市交流、觀光宣傳，他6日受訪表示，兩人會面時他也告訴黃偉權，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站，並預計農曆春節前率團飛往新加坡。

侯友宜6日在「五股前瞻計畫人行道及運動中心視察」後受訪表示，黃偉權邀請新北團隊到新加坡參加旅展，希望借鏡新北在醫療、消防、維安、環保的推動經驗成果，更邀請他在適當時機訪問新加坡，他也告訴黃偉權，希望新加坡經貿投資把新北列為第一站。

兩人會面時談得非常的愉快，侯友宜強調，新北市跟新加坡在之前就有積極的城市交流，在去年新加坡的旅客到新北市來觀光，大概有44萬人次，今年的目標設定是50萬人次，能夠讓更多的新加坡觀光旅客來，分享很多新北市的好山、好水、好景點。

他表示，新加坡方也邀約新北市到新加坡去參加旅展，增進雙方交流也有益城市宣傳；侯友宜說，新北也可以用「一條龍服務」的方式，從機場、旅社，然後到風景區，用一條龍式的規劃安排旅程。

黃偉權也告訴侯，星國每年約有44萬自由行觀光客來台灣，「自然景觀、親子、美食、購物」是來台旅遊的四大目標，以新北九份和十分瀑布的「九十行」就很夯，去年新北歡樂耶誕城曾請到林俊傑演唱，當年新加坡很多歌迷更組團前來捧場。

侯友宜在與黃偉權會面後也交代觀旅局長張其強、經發局長何怡明，務必儘快規劃新北市的「旅遊一條龍」，讓更多新加坡朋友，也能深度體驗新北之美。

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