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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與美貿易磋商中　陸知識產權局召開首次全國會議

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▲大陸民眾11日仍能在蘋果專賣店買到舊款手機。（圖／CFP）

▲近期有美方官員指控中國竊取蘋果技術。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中美貿易磋商正在北京舉行，農業、能源、知識產權保護議題成為本次的關注焦點，值得注意的是，大陸全國知識產權局也在昨日召開重組後的首次全國會議，直指2019年將提高審查的質量和效率，並嚴厲打擊非正常專利申請和商標囤積、惡意註冊等行為。

去年底中美領導人會晤達成暫時關稅休兵90天，並持續互訪以達成協議的共識後，今年首場中美貿易磋商正於昨天和今天於北京展開，觀察美方訪華貿易代表團人員名單，以及近期美國官員指控蘋果技術被中方竊盜，農業、能源、知識產權保護等議題成為本次談判的關注焦點。

▲▼美國貿易談判代表團車輛7日上午進出中國商務部。（圖／取自北京青年報）

▲美國貿易談判代表團車輛7日上午進出中國商務部。（圖／取自北京青年報）

而為改善知識產權保護議題，大陸全國知識產權局長會議也不約而同的於7日在北京召開。國家知識產權局局長申長雨表示，2018年，我國知識產權保護得到全面加強，2019年將提高知識產權審查質量和效率，嚴把審查授權關。

適逢《國家知識產權戰略綱要》實施10週年，申長雨表示，2018年，國務院常務會議通過專利法修正案（草案），全國人大常委會完成草案首次審議，積極建立侵權懲罰性賠償制度，大幅提高侵權違法成本。同時，知識產權局大力推進改革，將商標註冊平均審查週期縮短至6個月以內，提前52天完成國務院年度目標任務；商標駁回複審案件審理時間壓縮到7個月以內。

他說，目前《專利代理條例》已完成修訂，將於2019年3月1日起實施。，且國家知識產權局將進一步提高知識產權審查質量和審查效率。圍繞建設世界一流審查機構，加強專利商標審查員隊伍建設，持續提升審查業務能力。

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關鍵字：智財權,知識產權,中美貿易戰,商務部,技術轉讓,中美關係

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