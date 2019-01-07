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紅包落空？政府補助「30K以下」低薪族　農曆年前無法發放

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記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文新年談話提到，過去2年稅收超出預期，政府有盈餘，將採「分享經濟紅利」具體方案，照顧低收入、弱勢，傳出擬編列特別預算3、400億元補助月薪3萬元以下民眾。不過，特別預算必須要有特別條例作為母法才能執行，立法院臨時會在本週四就會結束，新會期要等到2月中開始才能處理，也就是說農曆年前沒有所謂的「紅包」。

行政院發言人Kolas Yotaka受訪時表示，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，在補助的總金額部份，主計總處說還要再精算，15日才能提出，如果順利的話，希望這周可以提出大方向，到時會對外宣布。

不過，Kolas Yotaka也強調，使用歲計賸餘必須制定特別條例，任何了解立法院運作都知道，特別條例經過一讀、二讀、三讀都需要時間，立法院臨時會即將結束，不可能通過法案。

國民黨團書記長曾銘宗表示，這個政策講好聽一點是「分享經濟成長紅利」，難聽一點就是「政策買票」，去年蔡政府才說錢不夠，所以要推動年金改革，現在選舉到了，財政突然好了，花400億發還給民眾，中央現在還負債5兆，政府財政根本不好，存粹是政策買票，國民黨團會強力審查。

蔡英文元旦時談到，除了加薪、減稅，今年要進一步減輕民眾的負擔，因過去2年經濟有成長，稅收超出預期，已經找行政院提出「分享經濟成長紅利」的具體方案，照顧年輕人、弱勢者、低收入，將是2019年政府施政的重點工作之一。

政院高層指出，這是一個跨部會協商計畫，還沒有定案，但確定不會採取前總統馬英九當年的消費券模式，因為總統談話重點一是針對經濟弱勢，使其可支配所得增加，並增加內需，第二則是總統也沒有提及消費券模式，且這政策當年是因為雷曼兄弟事件，馬政府希望刺激經濟，可效果非常有效，預算耗了800多億，又完全沒有排富。

「這回將用在刀口上」，政院高層指出，將鎖定比方說職業類別來進行，包括減免小商家營業稅，照顧計程車司機等措施，也打算針對打工群加強，只是認定可能有點困難，執行上的技術難度，要如何施行到微血管末端，正在研擬當中，仍在構思階段；社會福利政策部分，對於經濟弱勢清寒、中低收入戶等，原有的社會福利政策將會繼續，討論後會再增添新的方案。

消息引發熱議，網友紛紛痛罵「荒腔走板的補助款發放 ，哪來的經濟紅利？明明是強徵稅收而來，就應退還超收稅款者，低收入者的補助應另屬社會福利制度範圍！無能混亂的治國團隊」，認為經濟紅利是全民努力的結果，「為何只有低薪族享受到紅利呢？」朱學恒也笑說「大家不要演了，我們直接發錢吧！」

▼紅包。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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