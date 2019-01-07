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陳其邁圈朱立倫被玩壞！莊瑞雄→蔡易餘→林昶佐歪樓變「點名大亂鬥」

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▲▼陳其邁、朱立倫。（合成圖／記者林敬旻、賴于榛攝）

▲陳其邁、朱立倫。（合成圖／記者林敬旻、賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫因為挺九二共識遭網友罵翻，事後再發文改口稱愛台灣，結果被前立委陳其邁批評根本就是一篇廢文，如果把朱立倫三個字換成任何人的名字也都適用，並截圖用圈起「朱立倫」三個字換成民進黨立委「莊瑞雄」，結果竟然變成一場「點名大亂鬥」，其他立委也加入點名行列。

▲▼陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書）

▲陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書，下同）

莊瑞雄把陳其邁的截圖複製下來發文「朱立倫若想當台灣總統，請先『支持小英反對九二共識一國兩制』！」，然後在自己的名字後面再劃一個箭頭，並點名立委蔡易餘接招。

▲▼陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書）

蔡易餘接下任務後也在自己的臉書發文，呼應陳其邁說的「廢文」，暗酸「國小老師大罵「你寫的這是什麼廢文？給我回去重寫！」，接著再點名時代力量立委林昶佐（Freddy Lim）。

▲▼陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書）

而這場點名大亂鬥還在持續進行中，林昶佐接著點名立委鄭運鵬，鄭運鵬再接著點名新上任的民進黨主席卓榮泰，還有粉絲專頁「貓與邪佞的手指」，蔡易餘還在底下回文「延續主線已經讓圖夠亂了，你還另開副本！」，而卓榮泰目前都還沒有回應。

這場意外的點名大亂鬥在網路上引起討論，有網友在批踢踢上發文說，「朱立倫的發文怎麼變成好友點名挑戰模式了？邁邁選後越來越會玩了，母湯這波點點名活動會轉多少手？」，另外也有網友留言，「都給你們玩就好了」、「交替抓起來」、「這系列實在是太療癒了」、「廢文改名大接龍」。

▲▼陳其邁批朱立倫被其他立委歪樓變成點名大亂鬥。（圖／翻攝臉書）

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