韓國瑜挺九二共識勝選　葉元之：陳其邁當「假暖男」還沒學到教訓





▲陳其邁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫6日在臉書上表示「接受批評」、「務實面對問題並不是怯懦」，卻遭到前立委陳其邁在臉書上直指「廢文」。國民黨北市議員羅智強對此批評陳其邁「暖男演一個月就演不下去」，新北市議員葉元之也拿高雄選舉諷刺陳其邁，直指鄉親要的是拼經濟，「看來陳其邁雖然當了一個多月的假暖男，還是沒有學到這個教訓。」

朱立倫6日在臉書上向總統蔡英文喊話，請她不要刻意曲解九二共識的內涵，將兩岸推向動盪。事隔近10小時，陳其邁在臉書上點名朱立倫，「要選總統的人，這種說法『毋湯啦！』」隨後朱立倫再PO文稱，感謝大家的聲音，批評自己的聲音也會虛心接受，卻遭到陳其邁截圖直指「就是一篇廢文。沒有回答任何問題，也沒有表明任何立場。」

針對陳其邁批評朱立倫的行為，羅智強認為陳其邁「暖男演一個月就演不下去」，而朱立倫幕僚也酸說，恭喜陳其邁發了2篇臉書就可以擔任行政院副院長，臉書文再多發幾篇，應該就能當院長了。

葉元之則是在臉書上表示，「為了副院長，暖男形象也可拋」，真沒想到陳其邁當「暖男」才當一個多月，馬上又露出牙尖嘴利的本性，過去努力在網路營造的形象完全破功，「這可能跟他準備接任行政院副院長有關，畢竟已經獲得蔡英文的垂愛獲得位子，當然要盡量獲得戰功。」

▲陳其邁萬人咖啡會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

葉元之提到，陳其邁質疑朱立倫的文章，換成任何一個人的名字都適用，但請問民進黨的誰，說得出「不分藍、綠還是白，對這片家園的熱愛都不致有差別」？光是陳其邁自己當年對王郁琦說「我恁爸爸啦」、痛批馬政府「從輸到脫褲，到剩下一條內褲」、說連戰去中國「賣某作大舅」，請陳其邁好好咀嚼朱立倫文章的深意，「把自己的嘴巴洗乾淨一點。

葉元之稱，「政黨政見不同是常事，但是扭曲對手的政見，未免有些不入流。連陳其邁在文章中都承認，九二共識跟一國兩制是兩回事，那麼蔡英文扭曲九二共識的內涵，是不是應該先對台灣人民道歉？」九二共識就是一中各表，我方主張一中就是中華民國，正好可以拿來對抗一國兩制。陳其邁可以忽略，國民黨已經反對「一國兩制」三十餘年，但是不要忘了民進黨還在執政，身為準副院長，請問民進黨一再升高兩岸對抗，要怎麼來拼經濟？

最後，葉元之強調，高雄市長韓國瑜在選前喊出支持九二共識，陳其邁之所以落選，就是高雄鄉親已經對民進黨的兩岸路線徹底失望，拼經濟，不要拼政治，「看來陳其邁雖然當了一個多月的假暖男，還是沒有學到這個教訓。」

▼葉元之。（圖／記者李毓康攝）