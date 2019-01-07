陳其邁指朱立倫PO「廢文」　羅智強：暖男演1個月就演不下去了





▲羅智強。（圖／翻攝自羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫6日在臉書上表示「接受批評」、「務實面對問題並不是怯懦」，卻遭到前立委陳其邁在臉書上直指「廢文」。針對此事，國民黨北市議員羅智強7日下午回批陳其邁，「暖男才演一個月就演不下去！最近頻頻用廢話罵人發廢文」。

朱立倫6日在臉書上向總統蔡英文喊話，請她不要刻意曲解九二共識的內涵，將兩岸推向動盪，「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。」

▲陳其邁、朱立倫。（合成圖／陳其邁辦公室提供，記者賴于榛攝）

事隔近10小時，陳其邁在臉書上特別點名朱立倫，並且回擊「習近平日前將九二共識定調為『一個中國』，以『一國兩制』作為解決台灣問題的具體方案。蔡英文明確表示拒絕，獲得國人一致認同。但今天卻看到朱立倫批評蔡英文讓兩岸關係陷入動盪。朱立倫是要選總統的人，這種說法『毋湯啦！』」。

朱立倫於4小時後再PO文表示，臉書留言都看過了，感謝大家的聲音，批評自己的聲音也會虛心接受，相信表達意見都是出於某種愛台灣、愛中華民國的心情，只是想法不同而已，不過「務實面對問題並不是怯懦，高漲的情緒終會褪去，終究我們須冷靜思考接下來的路要怎麼走。而負責任的政治人物，是要在關鍵時刻勇敢說出事實；負責任的政黨，是要能堅持長遠有利的政策方針；而負責任的國家領導人，是要有能力把國家帶往民主自由、安定繁榮的方向。」

但陳其邁沒有要停止隔空交戰的意思，又在臉書上提到，「花了五分鐘看完朱立倫的最新發文，如果你把朱立倫三個字換成任何人的名字也都適用。說穿了，就是一篇廢文。沒有回答任何問題，也沒有表明任何立場。」

面對陳其邁批評朱立倫發廢文，羅智強7日中午在臉書上，先以黃鼠狼與狼的笑話暗諷陳其邁，直指黃鼠狼向狼拜師學補羊，學1個月後，不論走路的姿勢、説話態度都和狼一模一樣，狼覺得黃鼠狼可以出師了，要黃鼠狼去捕羊，結果「黃鼠狼一看到羊圈旁的雞舍，卻立刻現出原形，偷偷爬進雞舍偷雞去了。」

▲陳其邁萬人咖啡會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

羅智強說，「唉，我們的暖男陳其邁，暖男才演一個月就演不下去，最近頻頻用廢話罵人發廢文。」但自己不願學陳其邁，去罵蔡英文6日深夜的長文是廢文，只想請蔡英文不要怯懦，「第一，大聲的再一次告訴大家：中華民國是流亡政府。不要每次一得勢就把中華民國踩在腳底下，寧可用『這個國家』當國名，也不肯説中華民國，而一失勢就把中華民國拿出來當擋箭牌。」

羅智強提到，「第二，大聲的再一次告訴大家：我是中國人，讀的是中國書。不要想演和解戲就説自己是中國人，想當深綠教母搞對立，就想盡辦法去中國化。」

羅智強稱，國民黨確實是「和中派」，和大陸的主張當然有不一樣的地方，也還是可以努力和大陸「求同存異」。這樣的溫和派路線，有些激進派不認同無妨，但至少國民黨的主張和平的立場是一致的。「蔡英文呢？民進黨呢？天天變來變去，騙來騙去，你們的台獨黨綱不是要追求台灣獨立嗎？現在呢？完全執政已經2年了，要不要早點兌現台獨的承諾？」