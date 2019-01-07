　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁指朱立倫PO「廢文」　羅智強：暖男演1個月就演不下去了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前總統府副秘書長羅智強。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲羅智強。（圖／翻攝自羅智強臉書）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫6日在臉書上表示「接受批評」、「務實面對問題並不是怯懦」，卻遭到前立委陳其邁在臉書上直指「廢文」。針對此事，國民黨北市議員羅智強7日下午回批陳其邁，「暖男才演一個月就演不下去！最近頻頻用廢話罵人發廢文」。

朱立倫6日在臉書上向總統蔡英文喊話，請她不要刻意曲解九二共識的內涵，將兩岸推向動盪，「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。」

▲▼陳其邁嗆朱立倫。（合成圖／陳其邁辦公室提供）記者賴于榛攝）

▲陳其邁、朱立倫。（合成圖／陳其邁辦公室提供，記者賴于榛攝）

事隔近10小時，陳其邁在臉書上特別點名朱立倫，並且回擊「習近平日前將九二共識定調為『一個中國』，以『一國兩制』作為解決台灣問題的具體方案。蔡英文明確表示拒絕，獲得國人一致認同。但今天卻看到朱立倫批評蔡英文讓兩岸關係陷入動盪。朱立倫是要選總統的人，這種說法『毋湯啦！』」。

朱立倫於4小時後再PO文表示，臉書留言都看過了，感謝大家的聲音，批評自己的聲音也會虛心接受，相信表達意見都是出於某種愛台灣、愛中華民國的心情，只是想法不同而已，不過「務實面對問題並不是怯懦，高漲的情緒終會褪去，終究我們須冷靜思考接下來的路要怎麼走。而負責任的政治人物，是要在關鍵時刻勇敢說出事實；負責任的政黨，是要能堅持長遠有利的政策方針；而負責任的國家領導人，是要有能力把國家帶往民主自由、安定繁榮的方向。」

但陳其邁沒有要停止隔空交戰的意思，又在臉書上提到，「花了五分鐘看完朱立倫的最新發文，如果你把朱立倫三個字換成任何人的名字也都適用。說穿了，就是一篇廢文。沒有回答任何問題，也沒有表明任何立場。」

面對陳其邁批評朱立倫發廢文，羅智強7日中午在臉書上，先以黃鼠狼與狼的笑話暗諷陳其邁，直指黃鼠狼向狼拜師學補羊，學1個月後，不論走路的姿勢、説話態度都和狼一模一樣，狼覺得黃鼠狼可以出師了，要黃鼠狼去捕羊，結果「黃鼠狼一看到羊圈旁的雞舍，卻立刻現出原形，偷偷爬進雞舍偷雞去了。」

▲陳其邁表示留杯咖啡給韓市長當然可以 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁萬人咖啡會。（圖／記者吳奕靖翻攝）

羅智強說，「唉，我們的暖男陳其邁，暖男才演一個月就演不下去，最近頻頻用廢話罵人發廢文。」但自己不願學陳其邁，去罵蔡英文6日深夜的長文是廢文，只想請蔡英文不要怯懦，「第一，大聲的再一次告訴大家：中華民國是流亡政府。不要每次一得勢就把中華民國踩在腳底下，寧可用『這個國家』當國名，也不肯説中華民國，而一失勢就把中華民國拿出來當擋箭牌。」

羅智強提到，「第二，大聲的再一次告訴大家：我是中國人，讀的是中國書。不要想演和解戲就説自己是中國人，想當深綠教母搞對立，就想盡辦法去中國化。」

羅智強稱，國民黨確實是「和中派」，和大陸的主張當然有不一樣的地方，也還是可以努力和大陸「求同存異」。這樣的溫和派路線，有些激進派不認同無妨，但至少國民黨的主張和平的立場是一致的。「蔡英文呢？民進黨呢？天天變來變去，騙來騙去，你們的台獨黨綱不是要追求台灣獨立嗎？現在呢？完全執政已經2年了，要不要早點兌現台獨的承諾？」

ET快訊
「手滑刷了1年會員」問：逛Costco怎回本？網曝省錢秘訣
抓包尼克和女生親密照！Ashly大哭：為何騙我
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：陳其邁,朱立倫,羅智強,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2020總統／吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

朱立倫遭批廢文　幕僚回敬陳其邁：多發幾篇臉書就可以當院長了

5分鐘看完朱立倫發文　陳其邁：換成誰都適用，一篇廢文

朱立倫深夜發文：按怒、批評我的聲音我虛心接受

朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

朱立倫挺九二共識　吳崢：你們的膝蓋還好嗎？

朱立倫挺九二共識　黃國昌嗆爆：死當的憲法學分

國民黨當然可堅持　朱立倫：蔡英文無權要求各政黨不講九二共識

紅包落空？政府補助「30K以下」低薪族　農曆年前無法發放

陳思宇喊「想看腹肌」挨轟吃豆腐　何志偉：應該注意別人感覺

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

紅包落空？政府補助「30K以下」低薪族　農曆年前無法發放

陳思宇喊「想看腹肌」挨轟吃豆腐　何志偉：應該注意別人感覺

立委選區變更！高雄少1席　管碧玲：我處境困難大卸3塊

陳其邁指朱立倫PO「廢文」　羅智強：暖男演1個月就演不下去了

陳其邁圈朱立倫被玩壞！莊瑞雄→蔡易餘→林昶佐歪樓變「點名大亂鬥」

立委補選／何志偉推廟口經濟　陳思宇喊「教室全面裝冷氣」

立委選區變更！高雄、屏東各少一席　新竹、台南人各增1席

影／北市驚傳死亡麝香豬　動保處：是否豬瘟結果三天內出爐

獨／杜絕再發生林俊佑攜警嚇小孩　徐國勇推廢止調度司法警察條例！

砸400億補助月薪30K↓低薪族？　網怒：大撒幣！不如發消費券

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液噴眼」報復

4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

中價位享新技術！NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡正式問世

萌兔「巨蛋」床上吸ㄎ一ㄤ？　又跳又滑根本嗑藥

猛龍過江／享受踢人！武跆王強調肉搏　真正跆拳精神

怪手開挖廢鹽田蓋太陽能？經部發文打臉王明鉅

苗栗獅潭出現巨大蜘蛛網　民眾驚呼：「在拍電影嗎？」

金門防疫戰／非洲豬瘟攻不下金門豬　豬腳貢糖「敗部復活」熱銷

紅包落空？政府補助「30K以下」低薪族　農曆年前無法發放

獨家／「嘉泉名璽」5億現金如何追？　法拍專家：剩司法一途

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

政府擬補助3萬↓低薪族　撥款4..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

蔣萬安支持蔡英文4必須　不接受..

蔡英文深夜發文　盼台灣聲量加大

政院：400億補助「月薪30K..

高嘉瑜捨棄招牌公主頭上節目　哭..

陸官堅持不改校歌歌詞　學者一張..

不甩蔡英文！馬英九千字再談92

賴清德確定請辭　「蘇邁配」成..

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　..

韓國瑜力邀鄧紫棋、林夕當觀光大..

安心亞代言高雄燈會　價碼曝光

卓榮泰72.6%得票奪黨主席擊..

朱立倫改口愛台灣　陳其邁：一篇..

更多熱門

相關新聞

忘了韓流？藍營議員：蔡英文成地方經濟發展絆腳石

新北市議員葉元之、台北市議員張斯綱7日上午召開記者會，要求民進黨新任黨主席卓榮泰，表態是否支持桃園市、台南市進行兩岸交流。他們提出蔡英文將九二共識曲解成「一國兩制」，升高兩岸對抗，將成為各地方政府發展經濟的絆腳石。

蔣萬安挺蔡英文4必須　蔡正元：涉世未深

蘇貞昌回鍋接閣揆　黃暐瀚讚最好人

吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

網路聲量被蔡英文比下去...柯文哲：這有什麼關係？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面