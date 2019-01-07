九二共識無解　張善政提「大中華情懷的台灣優先主義」

▲行政院前院長張善政。（圖／記者賴于榛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前回應中國大陸國家主席習近平的《對台灣同胞書》談話，「九二共識」再度成為正義話題，有意角逐2020總統大位者也紛紛表態自身立場。前行政院長張善政今（7）日表示，依據中華民國憲法，兩岸同屬一個中國，「這是兩岸關係和平發展的基礎」；他主張，要以「具有大中華情懷的台灣優先務實主義」作為制訂兩岸政策的基本精神。

張善政表示，從國家利益來說，我們需要融洽的兩岸關係，我們民眾也厭倦藍綠對立，但是現今局勢發展與這樣的理想正在背道而行。所以兩岸政策只有表態還不夠，我們需要一個可以凝聚國內共識的務實方法。因為唯有降低國內的對立，兩岸關係才不會擺盪於藍綠之間，才能穩健發展。

張善政指出，九二共識形成過程複雜，之後又不斷被附加新意涵，使得我們國內對此看法無法達到共識，所以這不能做為我們凝聚內部力量的媒介。對岸要我們承認九二共識，要的是「一中原則」。但是從我們角度來看，要回應一中前提，除了九二共識外有沒有別的選項？有的，就是我們的憲法

張善政說，中華民國憲法與兩岸人民關係條例原就很清楚指出，兩岸同屬一中（中華民國），兩岸是「兩區」：自由地區與大陸地區。這點可以作為我們構築內部共識的基礎。期待所有政治人物，在表態的口號之外，能提一些讓我們國家可以繁榮且有尊嚴往下走的務實方案。

張善政提出五點可以作為更積極的兩岸政策與台灣策略：

1.依據中華民國憲法，兩岸同屬一個中國。這是兩岸關係和平發展的基礎。

2. 以「具有大中華情懷的台灣優先務實主義」作為制訂兩岸政策的基本精神。

3. 台灣是民主國家，目前民意對統獨並無共識，國家的未來由民意做決定，這是未來處理兩岸關係的鐵律。

4. 「實力」才是台灣尊嚴的最大保障。當務之急，是要凝聚國內共識與力量，厚植經濟、科技、文化以至於社會等各種實力，爭取並作為未來兩岸協商的最大籌碼。

5.台灣民眾最大公約數就是維持兩岸和平發展。在此前提下，少政治、多民生，強化各項交流，增進相互理解，化解敵意，塑造有利兩岸長久發展的局面。