金門防疫戰／200頭豬檢驗過關　水頭碼頭防堵讓金門人鬆口氣

▲金門水頭碼頭是往來廈門出入境處，防疫犬查緝違規攜帶肉品，最高開罰1百萬元。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、王亞志／金門報導

金門縣去年底海邊發現一頭海漂過來的非洲豬瘟豬屍，引發「聞豬色變」後續效應，防疫所公告禁運豬製品至台灣及離島14天，並緊急抽驗200頭豬隻，確認豬瘟並未「上岸」，田埔水庫抽樣也無病毒；防疫戰第一線金門水頭碼頭，防疫人員嚴守大陸廈門違規肉品入境，1月份旅客入境主動棄置豬、禽加工品約11.3公斤，開罰一例3萬元，也在船舶停靠時廣播及張貼海報加強宣導，不讓豬瘟有機可趁。

金門岸巡人員去年底在田埔海邊發現一頭帶有非洲豬瘟病毒的豬屍，農委會防疫檢疫局緊急在1月3日公告禁運豬肉及相關肉品至台灣及離島14天；相距發現豬屍不到1公里的田埔水庫，從淨水場抽樣送檢沒有病毒；再從半徑5公里內的20處養豬場，取200頭豬隻血液送檢，6日化驗結果呈陰性；全島7日起已全面禁止使用廚餘餵養豬隻；這樣結果讓金門鬆了一口氣。

▼金門水頭碼頭是往返金門、廈門出入境處。（圖／記者陳以昇攝）

即便目前金門未讓非洲豬瘟「搶灘上岸」，防疫工作依舊嚴格地繼續執行。金門縣政府與農委會防疫站相互支援合作，在小三通入境的金門水頭碼頭徹底查緝違規肉品，只要有旅客違法攜帶豬肉、高病原性家禽等加工食品，一律開罰。

金門檢疫站陳炳財主任表示，目前金門往返廈門12艘船，都在船上張貼宣導海報，並在入境前廣播「防範豬瘟、禽流感、口蹄疫，禁止攜帶肉品入境，違者最高可處1百萬元罰款」，也在通道貼宣導海報設置「農畜產品棄置箱」，只要旅客對攜帶動植物或肉品有疑慮，在未被查緝前主動放棄至棄置箱，將不會開罰。

陳主任進一步表示，如果入境旅客沒有主動將違規肉品丟棄置箱，經過X光機掃描，防疫犬上前查緝確定後，將會依規定開罰；從1月1日起，只查緝到一名旅客違規攜帶高病原性家禽加工食品「鴨舌頭」，開罰台幣3萬元；主動丟到棄置箱的豬、禽加工品約11.3公斤，防疫人員都會2個小時巡查一次棄置箱，取走違規品冰存，並對豬肉類相關加工產品，每星期送檢，要讓防疫滴水不漏。

▼金門水頭碼頭是往返廈門出入境處，檢疫站在船上及碼頭張貼海報，違規攜帶肉品最高開罰1百萬元。（圖／記者陳以昇攝）

▼金門水頭碼頭張貼海報及設置農畜產品棄置箱，加強宣導禁止攜帶違規肉品。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼金門水頭碼頭是金門、廈門出入境處，檢疫站在船上及碼頭張貼海報及設置農畜產品棄置箱，違規攜帶肉品最高開罰1百萬元。（圖／記者陳以昇攝）