蘇貞昌回鍋組戰鬥內閣　吳澤成掌交通部呼聲高





▲傳賴清德清在1月中總辭，由蘇貞昌回鍋接任閣揆。（合成圖／記者周書羽、黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

外傳行政院長賴清德在民進黨選舉慘敗後辭意堅定，7日又有消息傳出，立法院正快馬加鞭協商108年度總預算，最快於9日三讀，而賴清德則會在10日提出總辭。據了解，繼任行政院人選為日前傳得沸沸揚揚的前行政院長蘇貞昌，副院長則由前立委陳其邁接手，其他包括中選會主委、教育部長人選也陸續被爆出。

賴清德2018年12月28日在記者會上透露「時候到了就會走」，根據《自由時報》報導，賴清德的「時間到了」，就是指本週四（10日），因為週三（9日）立院將會針對今年度中央政府總預算案進行三讀，待總預算審完後週四就會率領內閣總辭。

▲前立委陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

那下一屆行政院長是誰？據《工商時報》報導，蘇貞昌受命組閣即告確定，副部長將找來選後人氣飆漲的陳其邁擔任，至於懸缺的6位部會首長則最優先補齊，內閣異動人數近10人上下。此外，中生代的林佳龍在府院內會有一定的角色，盛傳他可能出任總統府國安會秘書長。

報導指出，先前蘇貞昌就透過管道探詢人事，據悉農委會主委將由總統蔡英文人馬的副主委陳吉仲升任，交通部長人選有兼任工程會主委的行政院政委吳澤成、華航董座何煖軒，以及交通部代理部長王國材。儘管蘇系的吳澤成呼聲不小，他仍否認有跟蘇接觸討論內閣人事。

報導稱，台南市代理市長李孟諺原本就是六都爭相延攬的小內閣人選，但他為蘇系人馬，將被留在蘇團隊之中；且他在蘇貞昌擔任台北縣長期間，當過水利局長，若環保署人選難覓，他也不無可能出線。

▼農委會代理主委陳吉仲。（圖／記者陳家豪攝）

▼台南市代理事長李孟諺。（圖／記者林悅翻攝）

▼政務委員吳澤成。（圖／記者林敬旻攝）

▼交通部代理部長王國材。（圖／記者林敬旻攝）

▼華航董事長何煖軒。（圖／記者陶本和攝）

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