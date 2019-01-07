「蘇邁配」成形！賴清德最快週四「內閣總辭」　 蘇貞昌、陳其邁接任

▲蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

行政院長賴清德傳出最快本週四（10日）將率內閣總辭，新閣揆將由蘇貞昌接任，前立委陳其邁則接任副院長一職。

2018年12月28日行政院長賴清德曾在記者會上透露「時候到了就會走」，傳出這時間點就是在本週四(10日)，因為週三(9日)立院將會針對今年度中央政府總預算案進行三讀，待總預算審完後週四就會率領內閣總辭。

至於傳出是新閣揆不二人選的蘇貞昌，蘇貞昌6日一早受訪時表示，「賴院長做的很努力很好，現階段還是要請賴院長繼續努力、繼續做行政院長才好」。記者追問，他是接任閣揆的不二人選，蘇貞昌還是低調表示，「現階段要請賴院長努力」。

▲蘇貞昌6日前往新莊中港國小投下黨主席選票。（圖／記者湯興漢攝）

面對記者提問，自己是否願意承擔責任，蘇貞昌僅表示，大家都在給賴清德努力、給他加油。至於黨主席投票有什麼對黨的期許，蘇貞昌指出，選後民進黨還是必須要好好檢討、反省、回應民意，「好好把各方面做好、讓人民過更好生活」。

根據《自由時報》報導，蘇貞昌接行政院長，副院長則由前立委陳其邁接任，「蘇邁配」成形，除了隸屬總統職權的國防、外交等相關部會，其餘閣員多由蘇貞昌決定人選，目標就是要迅速整隊，儘速上手，讓執政團隊重獲人民信任。