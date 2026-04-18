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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

▲▼ 藍白新北協調會,李四川 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李四川。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川臉書17日上午推出全新單元「川伯給推」，透過短影片呈現各界人士推薦李四川，但沒多久影片遭移除，疑似是因對方收到壓力，李四川為了不為難老朋友，因此同意下架。對此，國民黨立委徐巧芯今（18日）在臉書直呼，產業界的人，連講一段十幾年前的往事，都要被追殺，難道只要說國民黨的好，回家就要怕被查水錶？

徐巧芯提到，李四川團隊新推出的短影音系列「川伯給推」，首集只是剪輯不動產業界的人士，回憶李四川擔任行政院秘書長期間，跨部會協調保障二類謄本調閱權的經過，內容不過就是一個業界人士肯定一位做過事的人，如此而已。結果影片上線才多久？當事人就受到「政治壓力」，要求撤除影片。

徐巧芯指出，李四川團隊因為厚道，為了不讓老朋友為難，主動將影片下架。但她想請問，民進黨從司法追殺到政治壓力，到底想帶給台灣什麼恐怖統治？一個產業界人士，講的是十多年前的政策經歷，不是政治表態，不是站台喊凍蒜，只是說「這個人做過事、幫過我們」，也不行嗎？

徐巧芯再說，更離譜的是，據媒體報導，李四川出席不動產公會活動時，蘇巧慧先到先走，但她的幕僚卻留在現場，全程手持手機拍攝、盯場、回報。影片上線後，推薦人「剛好」就打電話來。這個時間點的巧合，大家自己判斷。

徐巧芯說，蘇巧慧團隊說「從沒聽說這件事」，但影片中的榮譽理事長林正雄被記者問到有沒有承受壓力，只說了一句「別說這些啦」，這句話比什麼都說明了問題。一個「幫助過我們的人，要給人家一點肯定」，這是他看林正雄的原話。這麼單純的事情，在民進黨的政治生態裡，卻變成了一種「罪行」。

「挺川有壓力，說李四川好要被查水錶，產業界人士連感謝都不敢講。這就是民進黨要的民主嗎？」，徐巧芯問民進黨，你們到底在怕什麼？怕一段十幾年前的往事？怕民眾知道李四川做過事？還是怕選民發現，原來你們的對手是一個真正做過事的人？這種霸道、這種壓迫，讓她想起2018年蘇貞昌參選新北市長時，對陳情里長大力拍肩的作風。

「蘇巧慧平常時裝可愛，骨子裏做事的方式跟蘇貞昌完全一樣」，徐巧芯轟，選舉可以競爭，但不能散播恐懼。可以比政見，但不能讓人民連開口都要害怕。民進黨的政治壓力無孔不入，從政壇滲透到產業界，從公共領域延伸到私人關係，只要你敢說對手好話，就要你閉嘴。

徐巧芯說，把「被下架」的影片分享給大家，也請大家分享出去。她要跟所有因為支持李四川而承受壓力的朋友說一句話，「你們不需要為了肯定一個做過事的人而道歉，需要道歉的，是那些帶給你們政治壓力的人。」

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