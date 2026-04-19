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夜市哪一攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」：成本低回收快

▲▼政大指南夜市活動獲得學生與居民熱烈迴響，敲碗詢問何時再舉辦。（圖／記者許敏溶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的夜市文化遠近馳名，日前有網友好奇，夜市裡到底哪一攤最暴利？貼文引發熱論，有人認為是地瓜球、熱狗、章魚燒這類成本低的小吃，但更多網友覺得，夜市遊戲攤才是印鈔機，「套圈圈，超級印鈔機」、「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前5棟房。」

原PO在Threads發文丟出問題「夜市最暴利的攤位是什麼？」隨即吸引大批網友回覆。雖然有人直覺想到熱狗、地瓜球、雞蛋糕、鳥蛋，甚至有人抱怨買過所謂「起司瀑布」，結果只是玉米拌起司就要價100元，讓他當場傻眼，氣得直呼下次乾脆自己去旁邊擺攤，賣50元還能把玉米加爆。

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不過比起小吃類，更多人把票投給夜市遊戲攤，像是套圈圈、射氣球、旋轉飛機和電動車，都被認為利潤驚人。有人直言「遊戲類吧」、「投套圈圈一票」、「套圈圈，成本低回收快，景氣好一晚3-5萬不是問題，成本還不用3000」、「遊戲攤，付了錢不一定拿到等值或超值東西，其他攤位是金錢一定會有等價東西或食物。」

還有人表示，「旁邊空地，停車一次100」、「地皮，租攤位給別人包賺。」但也有網友直呼，「大家在想如何獲得暴利之前，有沒有想過這些錢也是用時間換來的。另外，還要去承擔下雨沒生意，或無法營業所造成的損失」、「不用比來比去，可以自己做看看就知道，有生意當然就好，無生意利潤高也沒用。」

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