國民黨當然可堅持　朱立倫：蔡英文無權要求各政黨不講九二共識

▲朱立倫籲蔡英文勿刻意曲解九二共識。（資料照）



記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫6日在臉書放上一張國旗飄揚的照片，文中寫下「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵」，並強調「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號」。

針對中國大陸領導人習近平在2日講話中定調「九二共識」，並提出「探索兩制台灣方案」等說法，總統蔡英文5日表示，在這種情況下，期待台灣所有的政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折，也不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間。

對此，朱立倫在個人臉書發文寫道「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號」。

他也提醒蔡英文，「中華民國是自由民主的社會」，民進黨可以有台獨黨綱，行政院長賴清德可以公然主張台獨，國民黨當然可以堅持九二共識，「您無權要求各政黨不要再講九二共識」。

▲前新北市長朱立倫6日在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）