黨主席補選／卓榮泰：民進黨改革要破除從派系出發的考量

記者羅婉庭／台北報導

民進黨主席6日補選，由行政院長前秘書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆2人角逐。對於被認為是「保皇派」，又因總統蔡英文近日氣勢升，使自己勝出機會大增，卓榮泰表示，保皇派一說是選舉中以及媒體上的「錯誤解讀」，他也呼籲民進黨要改革就要破除從派系出發的考量。

卓榮泰約上午十點抵達投票所，他投票後受訪表示，希望黨員能夠踴躍的出來投票，個人在選舉當中事小，但是當未來的穩定改革的發展事關重大，所以越多的黨員出來投票，代表黨員對未來充滿希望也對於黨未來國家的改造工程，一定不會缺席；他呼籲，黨員踴躍投票，只要要越多要投票越多，就是整個選舉的成功。

對於自己被認為是「保皇派」，卓榮泰表示，這完全是在選舉中以及媒體上的「錯誤解讀」，他說從以前三十多年來無論是跟著謝長廷跟前總統陳水扁，跟著總統蔡英文以及行政院長賴清德，從來沒有人認為他是在為哪個派系工作。

▲卓榮泰民進黨主席投票。（圖／記者周書羽攝，下同）

卓榮泰強調，他只希望繼續把事情做好，民進黨要改革就要破除從派系出發的考慮，派系是存在，但是只要未來的黨負責人，能夠公正、不把派系、個人的利益放在第一，凌駕黨跟國家，未來派系的問題，就只是一個良性的發展，他也承諾自己會朝這個方面來努力。

另外，卓榮泰5日在廣播節目上也提到，「4年前的今天是扁保外就醫的日子，扁受到的屈辱，他未來一定會叫那個人加倍奉還，「『那個人』是誰，大家都知道」。對此，他表示，那是四年前臉書上一段當時情緒的留白。

他說，現在期待的是司法改革以及政策的解決，有一天等到社會條件完整、成熟了，這個事情，總是會有它必須向外界來做報告的時候，陳水扁是他的老長官之一，他希望所有的人在這個黨主席的補選都投下他們的力量，希望得到每個人的肯定。