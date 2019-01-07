老友請吃包子！台中哥一咬見「5顆肥嫩子孫袋」嚇壞　網揭真相：賺到快吞

▲包子裡有滿滿的雞睪丸，原PO吃到嘴角很幸福。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「冰箱還有一堆！吃到會怕！」台中一名男網友被邀去朋友家吃飯，結果只看到對方端出一顆包子與一盤三杯雞佛，然後就沒有了，沒想到他一口咬下包子瞬間嚇壞，裡面包的不是豬肉，而是5大顆「巨大雞睪丸」，而且每個SIZE都比一般大很多，兩顆雞睪丸就有一個手長大，每顆都很濃，讓他吃到快吐了。

從男網友在臉書「爆廢公社」上傳多張照片可見，其中一大盤三杯雞佛超壯觀，碗盤盛著滿滿湯汁，每一顆雞佛煮到極為透嫩，看起來超級可美味，越看越餓。

▲這一盤三杯雞佛超多汁，每個都很濃，份量多到原PO吃到都快吐了。（圖／翻攝自爆廢公社）

另一張照片則是超大顆包子，剖開後內餡並非常見的豬肉，而是被5顆飽滿多汁的雞佛塞爆，顆顆都呈現滷透的醬油色；原PO朋友用料整個超大方，一點都不怕他吃虧本。

原PO在貼文上寫道，朋友家是在煉雞精的，還特地邀請他去吃飯，結果就只有兩樣東西，但包子就是跟別人不一樣，咬下去整個爆漿爆到滿口，「超級濃的！差點吐出來，而且這只是一天的份！冰箱還有一堆，我吃完會不會看到佛祖？我吃到都會怕。」

▲2顆雞佛就快有手掌大。（圖／翻攝自爆廢公社）

超奢華的餐點網友紛紛留言說，「朋友下重本喔」、「朋友還有缺朋友嗎？！」、「手上那二顆是鴕鳥的嗎？」、「哇塞，養顏美容欸」、「可以60顆配泡麵吃，很過癮」、「老天鵝，吃這個吃到看到佛祖人生也沒有遺憾了，超愛」、「歡迎寄給我，我通通消滅」、「哇，如果不是健康問題，我吃得完，小時候常常吃一大盤」。

但也有專業網友認為原PO賺翻了，「這個市場一斤不便宜 給你賺到了」、「這個...市場買很貴餒」、「不便宜」；但也有人覺得很恐怖，「對我來說，那是滿滿的精蟲」、「密集頭皮發麻」、「光用看的，脖子都硬起來了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！