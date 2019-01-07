30+當過兵都知道！舊式電話卡＝軍中OO神器　網笑：答對才是正港男人

▲舊式電話卡現在成了一種回憶和收藏。（圖／翻攝自拍賣網站）

網搜小組／綜合報導

許多人對舊式電話卡的印象，就是上面有一條白線，額度快用完時，白條上還會有幾個黑點，不過10幾年前這張卡就已經「退休」了。有網友貼文，曝電話卡是當兵的OO神器，「當過兵的應該都知道，這個電話卡用完後別丟」。話題翻起許多男人共同的回憶，「留言的都是正港男的，無誤」、「滿滿的懷念」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》點名「30+有當過兵的人」，並貼出舊式電話卡的照片，說這些人應該都知道，這張卡用完後別丟，「把卡片對折馬上變成＿＿＿神器，你懂的…」最後標註「#陸軍1835T報到」。

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▲原PO直呼，這張根本是軍中的折棉被神器。（圖／翻攝自拍賣網站）

原PO雖然沒有馬上貼出答案，卻吸引許多人在留言處討論，「折棉被神器嗎」、「折棉被捏角用」、「棉被神器。我都用好幾張」、「折豆腐用，直角神器」、「塞進棉被…刷直角」、「折豆腐好幫手」，原PO則回應「沒錯，拿來夾棉被折線用的」。

除了折棉被之外，也有網友認為電話卡是「蚊帳神器」，「蚊帳也可以，塞進去正面又直又挺」、「撐蚊帳的吧」、「蚊帳吧？棉被沒在用這個」、「用在軟式蚊帳好用」。還有網友說，自己完全沒用過，「自從撥補防潮棉被後，誰還跟你摺棉被呀」、「我們陸戰隊用睡袋沒折過棉被」、「海軍用不到」、「說實在只有新訓單位有要求折棉被」、「菜逼才用卡」、「只有捲睡袋沒折過棉被」。

看到電話卡後，留言中還有不少人直呼懷念，「時代的眼淚」、「以前還天真的用立可白塗一塗…結果沒用」、「以前有買過一張神卡，怎麼打都剩十幾塊用了大半年，後來被同學借去回來就不神了」、「好懷念的東西」。

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▼當兵都得摺出整齊的豆腐被。（圖／翻攝自爆料公社）