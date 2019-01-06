Line官方公告！小一弟傻住...回「一串注音」超認真　老司機看歪笑瘋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名母親最近幫兒子申請Line帳號，昨天她檢查手機時，發現小一兒因為看不懂Line官方帳號發的公告，竟童言童語地發「注音訊息」回覆，讓她忍不住笑噴。有趣的是，一堆老司機第一眼全看錯，還以為弟弟在打什麼害羞的事情，紛紛開玩笑說，「我以為要轉大人了。」

母親在爆廢公社分享截圖，她解釋說，「幫小一的兒子申請了Line的帳號，朋友不超過10個，今天檢查他手機時，居然看到......。」只見官方帳號發出公告，提醒用戶最近出現一種新的詐騙手法，是當其他裝置的Line，要求用戶使用電話號碼進行認證時，可能會有不肖人士偽裝成好友，問出您簡訊認證的號碼，「請不要將收到的簡訊認證號碼告知任何人。」

▲弟弟實在太可愛了。（圖／翻攝自爆廢公社）

結果，弟弟有看沒有懂，也不知那只是官方公告，竟認真的用注音回說，「ㄋ一ˇ一ㄠˋㄉㄚˇㄅㄆㄇ（你要打ㄅㄆㄇ）。」這一句讓媽咪哭笑不得，直呼「好家在注音符號沒拼錯。」

po文惹笑一大票網友，紛紛表示「超級可愛」、「好認真哦XDDD」、「小朋友太可愛了啦」；另外有超多人眼睛業障重，乍看還以為弟弟講的是「打X」，不禁笑回「我去面壁」、「哈哈，我知道大家看錯什麼了」、「我先承認我一看誤會了」、「牆壁還有位置嗎」。

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