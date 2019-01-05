東森購物為新北弱勢送暖　王令麟：雪中送炭要馬上做！

▲東森購物響應新北市政府關懷弱勢，特地贈送抗菌羊毛被，希望給弱勢家庭帶來實際的幫助。 （圖／記者徐文彬攝，下同）

記者李彥慧／採訪報導

東森購物響應新北市政府關懷弱勢，5日晚間在莊敬高職舉辦千人圍爐活動，東森購物董事長王令麟以及新北市長侯友宜特地到場共襄盛舉，共同關懷弱勢家庭，讓弱勢族群們在歲末年終享用團爐美食，感受社會溫暖。

▲5日晚間在莊敬高職舉辦千人圍爐活動，讓弱勢族群們在歲末年終享用團爐美食，感受社會溫暖。

東森集團董事長王令麟表示，東森購物總部就在新北市的中和，在侯市長的感召之下，第一次參與寒冬送暖活動，而且東森一直是快速行動，打破常規，企業經營如此，做好事更要如此，雪中送炭要馬上做，而且持續不斷地做下去!

新北市長侯友宜表示，在寒冬讓大家感受到社會的溫暖，真的非常感動，今年多了東森購物王總裁的帶領下，讓新北市的朋友有一個快樂溫暖的節日。新北市政府社會局局長張錦麗提到，非常感謝東森集團慷慨義助，提供物資以及相關資源，相信民眾都能感受到東森帶給他們的溫暖跟支持。

▲東森集團董事長王令麟表示，雪中送炭要馬上做，而且持續不斷地做下去!

活動現場也準備了抽獎和上菜秀，以及莊敬高職學生們帶來精彩演出，並發送福袋及民生物資，其中東森購物更準備1200床羊毛被，讓弱勢族群都能溫暖過寒冬。

東森購物執行長彭鴻珷表示，天氣一年比一年冷，東森購物特地贈送抗菌羊毛被，希望給弱勢家庭帶來實際的幫助，東森一直在投入公益上做了許多努力，社會那裡有需要，就會盡量付出集團能夠做的，取之於社會用之於社會，這樣的公益活動未來還會一直做下去。

▲東森購物長期關懷弱勢，致力將企業和公益做結合，讓愛心持續散播。

東森購物長期關懷弱勢，日前在「送愛到部落」活動中，「東森爸爸」王令麟化身為聖誕老公公和偏鄉孩子互動，而由王令麟發起「愛心公益平台」，透過東森購物網站邀請東森會員及各界善心人士，捐助偏鄉部落學童生活及學習所需的物資，陸續募集直排輪、排笛等多種物資，讓偏鄉孩童學習才藝。

▲▼東森慈善基金會於12/13舉辦送愛到部落活動，邀請到台中大林國小、花蓮東竹國小擔綱活動演出，共度歲末年終的溫馨慶典。

東森慈善基金會更連續11年透過會員捐贈的發票所得，提供偏鄉2萬五千名學童「愛的早餐」，讓他們都能有美味的早餐可以吃。每年也持續發動募集童書送至偏鄉的善行，今年更與舊鞋救命合作，發動集團員工共同募集舊衣物等民生物資，希望不只持續送愛到全台，甚至進一步送愛無國界，持續散播到更多需要關懷的角落！