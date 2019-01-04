影／汐止「14件事故塞爆」網罵翻　侯友宜直接衝現場進行檢討

▲ 侯友宜檢討汐止塞車。（圖／翻攝侯友宜臉書，同下）

政治中心／綜合報導

新北市汐止3日因為降雨加上一連發生14件事故，大同路嚴重塞車「紫爆」，原本10分鐘的路程，用路人硬是花了1、2個小時，氣得網友在地方社團發出怒吼，侯友宜4日在臉書表示，他今天到昨天造成汐止回堵的大同路二段汐止交流道口車禍現場勘查，並做出三點指示，此外，「同仁應該更迅速地向市民回應」要再改進。

侯友宜表示，他向交通局、警察局做出三點指示：

1.未來重大交通事件要以災害應變機制處理，找出都會區敏感地帶交通節點以及對應替代道路與聯外道路，定期預防演練，提升重大車禍的疏散應變能力。

2.交通局主導新北市交通事故樣態分析，建立不同等級車禍所需排除時間，必要時，或限時段禁止大型車通行，避免發生意外。

3.面對突發交通事故，各局處依照權責分工，加強即時訊息通報與媒體回應，讓用路人第一時間知道路況，建立良善交通網絡。

侯友宜說，昨日塞車一大主因是公車拋錨，他也要求公車業者、大型車業者負起車輛安全的責任，須定期修復保養，駕駛也有固定訓練，「發生故障時要有緊急處置能力，壓縮道路占用時間。」

此外，侯友宜表示，各項通勤方式也要一併思考，例如台鐵誤點的問題，因此，他也會找時間去搭乘台鐵以及搭車從汐止分局出發，比較看看，「畢竟提供更多通勤管道，比僅在單一管道改善，應該更符合市民需要。」

▲汐止民眾怨聲連連。（圖／翻攝自汐止集團）

侯友宜昨日也說明，早上汐止陸續發生14件事故及公車拋錨等事，加上天候不佳，造成市區通往台北道路交通大打結，很多出門上班上課的民眾卡在路上動彈不得，看到很多網友在他的臉書以及汐止社團專頁上留言，要求政府檢討改進並提出解決方案，他邀集交通局、警察局今天下午檢討交通事故處理機制，並要求提出改善方案，自己也會直接到現場瞭解。

侯友宜說，「雖然警察局和交通局的同仁很努力忙著排除各項狀況，但我還是覺得，同仁應該更迅速地向市民以及向媒體朋友們回應，這一點我們要再改進。」

▲ 侯友宜連兩日po文談汐止塞車一事。（圖／翻攝侯友宜臉書）