地點曝光！汐止3小時14起車禍　侯友宜：公車拋錨是主因

記者柳名耕／新北報導

新北市汐止區3日發生嚴重塞車，許多網友出門後2個小時都還塞在汐止，紛紛PO文抱怨，汐止分局交通組長晚間在臉書社團「汐止集團」公開致歉，指出在7點至9點間共發生11起車禍，且下雨天民眾改以車輛通勤，而車禍地點幾乎都在聯外主幹道，超過道路負荷才會嚴重回堵。

▼汐止地區在3日早上塞車塞到紫爆，新科市長侯友宜4日早上到現場勘查，直指公車拋錨是塞車主因。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）



汐止地區的網友3日早上在不公開社團「汐止集團」PO文，指出早上從汐止要到台北上班，結果6點出發8點卻還在汐止；還有人出門20分鐘卻還在車庫門口。

消息傳出後市長侯友宜等民代的粉絲專頁紛紛被網友貼文灌爆，其中侯友宜在4日上午前往大同路勘查，並直指塞車最主要的原因是「公車拋錨」，要求公車業者應該要落實保養以及緊急處理的能力，並表示會嘗試在交通尖峰時搭火車或者搭車從汐止分局出發，比較相關的通勤方式後會提出改善塞車的方法。

除了新科市長現場勘查外，汐止分局交通組組長李萬居4日早上也現身說明塞車情況，並將3日早上7點至10點發生的14件車禍地點標出，直指大多數車禍都發生在聯外主幹道，以及下雨天車輛數遽增導致道路無法負荷，同時也會檢討車禍的處理速度，避免類似事情再度發生。

▼汐止分局標出車禍地點，發現幾乎都在主幹道才會導致塞車。（圖／記者柳名耕翻攝）







▼侯友宜指出，公車拋錨是塞車的主因。（圖／翻攝侯友宜臉書）



▼3日上午7點時許在大同路福特汽車前發生公車拋錨的事件。（圖／記者柳名耕翻攝）





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